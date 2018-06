Andrea Preti in fin di vita dopo un incidente. Ma è una bufala

Un brutto scherzo. Uno di quelli che non si dovrebbero mai fare. Tramite WhatsApp circola la notizia che Andrea Preti, attore e produttore di successo, ex fidanzato di Claudia Gerini (ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi), si trova in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente stradale. E il mondo dello spettacolo va in tilt ma è una bufala.

Il messaggio parte proprio dal numero di cellulare di Preti e raggiunge in breve tempo tutti i contatti della sua rubrica. Compresi noi de "Il Tempo" ma la verifica della notizia smentisce l'accaduto. È il diretto interessato a spiegare come siano andate le cose: "Sono vivo e vegeto - racconta - Sto benissimo. Non so cosa sia successo, ma ho trovato tantissimi messaggi in privato. Qualcuno, non so come abbia fatto, ha mandato dal mio telefono un messaggio a tutti dicendo che ero in gravi condizioni. Ero in palestra ad allenarmi. Ho ricevuto persino una chiamata da mia madre che era disperata. Ma sto benissimo e non è accaduto nulla". La vera notizia è che non c'è stato nessun incidente e Preti sta bene.