A "Temptation Island" sbarca pure il fratello di Luca Onestini

"Temptation Island", il programma di Maria De Filippi condotto da Filippo Bisciglia, tornerà su Canale 5 il prossimo 4 luglio. In un resort della Sardegna sei coppie (ancora top secret) si metteranno alla prova per capire se hanno un presente e un futuro insieme. A testare il loro amore e la loro fedeltà, un gruppo di tentatori e tentatrici molto maliziosi. Dopo Michael Terlizzi, il figlio di Franco il personal trainer dei vip nonché ex naufrago ritiratosi dall’Isola dei Famosi, spuntano altri due volti noti e fisici palestrati del pomeriggio di Canale 5. Uno è Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca ex concorrente del fortunato Grande Fratello Vip 2. Gianmarco, 22 anni, è stato a lungo ospite di “Pomeriggio Cinque” prima di voltare le spalle a Barbara d’Urso e accasarsi alla corte di Maria De Filippi. Nel ruolo di tentatore anche Luca Daffrè,23 anni, modello per gli stilisti Dolce e Gabbana nonché amico di Ignazio Moser.