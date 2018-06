Trionfa Irama, "Amici 17" incorona il cantante

Si è rimesso in gioco e si è reinventato: Irama è il vincitore annunciato di “Amici 17”. Medaglia d’argento per Carmen e bronzo per Einar. Quarto posto (immeritato) per Lauren Celentano. Maria De Filippi fa attraccare in un porto sicuro l’edizione del longevo talent show che ha mostrato qualche ruga di troppo ma che proprio nella serata finale recupera il suo spirito originario: molto spazio alla musica, al ballo, ai giovani talenti, poco agli iper ospiti, zero alle polemiche (ignorata Heather Parisi che si è rifiutata di far pace con simona Ventura). Una finalissima “pura” con una sola concessione: il toccante ricordo della madre da parte della conduttrice.

"See you soon Lauren"

Il serale si apre con una vista aerea degli studi di Via Tiburtina in stile Grande Fratello, poi il backstage e i quattro finalisti: Einar elegante in completo blu, Irama fighissimo in nero, Carmen raffinata in bianco e Lauren esplosiva in rosso. Maria De Filippi non si è “dursizzata”: si fa garbatamente da parte e lascia ai giovani il palcoscenico. Non è Crono che mangia i suoi figli. La commissione fa esibire per primo Einar che sceglie di sfidare la ballerina Lauren e non uno dei due cantanti suoi pari. Fra le esibizioni, per il timido cantante c’è un duetto con Alessandra Amoroso, per Lauren un passo a due sulle note del violoncello di Hauser e a seguire una coreografia sulle note di Michele Bravi (la Parisi chiede a Marco Bocci “chi è?”). Le prime tre esibizioni di Einar sono stentate e zoppicanti, colpa della tensione, quella che però Lauren non avverte in maniera così invalidante. Heather Parisi e Elisa fanno un tifo sfegatato per la ballerina americana che balla e canta “All that jazz” da Chicago. Una bomba. Einar ha una bella voce ma una altrettanto deliziosa flemma: non ha l’effetto “wow”. Alle 21.55 il primo televoto viene ufficialmente chiuso ed Einar vince con il 57% dei voti contro il 43% di Lauren portata in trionfo da tutto il corpo di ballo. Mai successo prima. Come ha sottolineato Maria De Filippi. La sconfitta della ballerina è uno “scandalo” secondo i social: “Va via l’ultimo vero talento”.

"Aquarius"

L’intermezzo comico è affidato a Pio e Amedeo: ironizzano sull’attualità che ha visto l’Italia protagonista in negativo. La prima battuta è per Maria: “Benedici l’acqua che ti abbiamo rubato in camerino, così ce la rivendiamo?”, segue raccolta fondi per le loro famiglie e scatta la satira sul dramma dell’ “Aquarius”, la nave con 629 profughi a bordo cui il Ministro dell’Interno Salvini ha chiuso i porti. “Hai visto Maria? Avete appena fatto in tempo a rimandare Emma a Malta. Non se li riprendono più”, “Ho visto” risponde imbarazzata la De Filippi. Seguono per Ermal Meta: “Dai dammi due spicci che ti abbiamo accolto con il gommone” e per Bill Goodson: “Questi senegalesi sono bravi, Matteo. Dai che vi diamo pure il WI-FI gratis!” e ancora: “La pacchia è finita, ha detto Salvini. Aiutiamoli a fare Amici a casa loro”. Amedeo si rivolge a Heather Parisi: “Mi guardi strano solo perché sono ‘biondo?!’ Dai fa pace con Simona Ventura”, ma la Parisi lo gela con quello sguardo arcigno che ha caratterizzato la sua partecipazione al talent show: “Pace di cosa? Lo sai che il silenzio fa più rumore delle parole?”, la Ventura sdrammatizza: “Io avrei fatto pace”. E così Pio e Amedeo danno l’affondo: “L’anno prossimo chiama Lorella Cuccarini”. L’intervento finisce con un “threesome”: bacio a tre fra la De Filippi e Pio e Amedeo. E la gif trash è assicurata.

"Mamma”

Einar ha la possibilità di scegliere l’avversario e punta Carmen. La prima esibizione della cantante siciliana è con Emma Marrone. Einar canta l’inedito e così via, ma la verità è che non c’è partita e al televoto passa la 18enne catanese. Giusto.

Per far tirare il fiato e stemperare la tensione Geppi Cucciari intervista Maria De Filippi o “Maraia” come l’attrice comica la chiama affettuosamente. La complicità e la stima tra le due donne è autentica e piacevole. Così da una scatola color “pimpa” tira fuori degli oggetti e la De Filippi si racconta senza filtri: “Sì sono laureata in Giurisprudenza, ho preso 110 e lode. Ma al Liceo copiavo perché ero una pippa. Volevo fare il magistrato però mi hanno bocciato”, “Ma Berlusconi lo sa? E va ancora in giro quello che ti ha bocciato?”, “Il tuo programma cavallo di battaglia?”, “Dipende. Le gambe Amici, il cuore C’è Posta per Te”. La Cucciari chiede: “Cosa c’è di pesante nella tua vita?”, “Sono fortunata, poco”. E poi la rivelazione che non ti aspetti: “Mia madre è stata una figura importantissima nella mia vita e non c’è giorno in cui non ci pensi almeno una volta al giorno (la voce è rotta al solo ricordo, nda)... Ma sei str***za, che domande!”. La comica sarda non rinuncia a un appello al popolo del web: “Siamo in un periodo in cui si fa il linciaggio di chiunque, da Asia Argento a Mattarella passando per degli sconosciuti che soffrono. Ricordate i social sono come l’alcool, se se ne fa un abuso danneggiano noi stessi e gli altri, usiamoli responsabilmente”. Infine la chiosa: “Maraia, il momento più bello di quest’edizione?” e quella con garbo: “Questo, perché mi sono aperta un po’”.

"La finalissima”

Irama ha un ostacolo di nome Carmen tra sé e i 150.000 euro di montepremi. Fra sé e la seconda possibilità che ha fortemente voluto dopo le delusioni e le “porte chiuse in faccia” seguite al Festival di Sanremo. Il ragazzo con le orecchie pennute ha una presenza scenica e una padronanza del palco superiore a Carmen, bella voce e buon futuro. Per spezzare il ping-pong delle canzoni, la Queen manda un video dei trascorsi artistici della Celentano, di Goodson, di Rudy Zerbi e di Garrison e un filmato sulle smorfie dei giudici della commissione. Un po’ di sana autoironia per un’idea simpatica. Riprendono le performance e Ermal Meta lancia l’allarme: “Irama si è accorto che ha un degno avversario, si sta mangiando il palcoscenico perché se non sta attento quella ragazzina lì se lo fa fuori”. Maria De Filippi chiude l’edizione con il discorso del primo ministro canadese Justin Trudeau ai laureati della classe 2017 all’Università di Ottawa: “Gli ostacoli saranno grandi, ma non avranno la meglio su una generazione così ambiziosa, brillante e preparata come la vostra. Possiamo far succedere cose importanti. Ho fiducia in voi. Andate e fate grandi cose”.

"I premi"

Il premio della critica “Vodafone” del valore di 50.000 euro va a Lauren sinceramente sorpresa. Il premio “ecampus” del valore di 12.000 euro per una laurea triennale va a Carmen. Il premio “Radio 105” del valore di 20.000 euro va a Irama. Nessun riconoscimento per Einar. Infine il volo della “carta” che proclama Irama vincitore di “Amici17”, i coriandoli d’oro e una coppa gigantesca con l’assegno. Il giovane ringrazia: “Per tutta la sera ho pensato a mia nonna. Il ricordo la tiene viva e tu Maria sei una persona speciale. Spero che questo sia un inizio per me e per tutti noi che siamo arrivati fin qua”. MDF augura buone vacanze, ma noi orfani mariani già pensiamo a “Temptation Island”.