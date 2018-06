Amici 17, Pio e Amedeo esagerano. Ermal Meta scatena i social

“Amici17” è andato in archivio con una serata piacevole e qualche polemica per l’intervento del duo comico Pio e Amedeo. I protagonisti di “Emigratis” l’hanno buttata in politica con battute facili, banali, volgarotte (a Elisa: “vuoi tenere in mano la mia calibro 22”?) e mal riuscite come quella ad Ermal Meta. Durante la gag della raccolta fondi per le loro famiglie bisognose hanno detto al cantante: “dai, sii generoso che ti abbiamo accolto con il gommone”. L’artista albanese naturalizzato italiano non ha gradito affatto: ha spento l’obbligatorio accenno di sorriso e ha fatto uno sguardo tra il contrariato e lo schifato. Poi, quando la De Filippi ha mandato la pubblicità, ha twittato con ironia: “Pio e Amedeo comunque mi devono ancora restituire il gommone!”. I follower si sono schierati tutti dalla sua parte e in poco tempo il cinguettio ha ricevuto oltre 4.000 like.

