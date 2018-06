Amici 17, Biondo che incidente: giù i pantaloni mentre canta

Epic fail per Biondo, il cantante di “Amici17” che resta in mutande. Il giovane romano era sul palco stava cantando il suo successo più recente “Déja-vu” (in verità sono otto mesi che lo intona con l’autotune). Il trapper si stava esibendo sul palco dello SlimeFest di Mirabilandia quando è rimasto letteralmente in mutande. Un paio di passi e i pantaloni troppo larghi lo hanno tradito scivolando fino alle caviglie. La maglia extra-large lo ha salvato da un’altra esposizione non voluta. Da grande professionista, il giovane cantante ha alzato le brache e continuato a cantare come se nulla fosse. Le immagini dell’incidente hanno fatto il giro del web suscitando un’inevitabile ma simpatica ironia. Ecco il video da @gossiptvofficial