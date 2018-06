Anna Falchi (a caccia del riscatto) la butta in politica

Anna Falchi esce allo scoperto con Andrea Ruggeri, deputato di Forza Italia e suo fidanzato da 7 anni. “Il matrimonio? Aspetto una firma per il divorzio. Salvini? Ci farei un calendario sexy”.



Anna e Andrea hanno partecipato alla trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” e l’attrice italofinlandese ha ribadito concetti già espressi a “La Confessione” pochi giorni fa: “Non viviamo insieme anche se le nostre case sono ad appena 50 metri l'una dall'altra. Ho convissuto solo con il mio ex marito Ricucci”. Meglio così per Ruggeri visto che la Falchi è una maniaca della pulizia: "È malata, disturbata, bisognerà chiamare la 'neuro' prima o poi. È una che accende l'aspirapolvere alle 7.30 del mattino e spalanca le finestre anche a gennaio". Il matrimonio però è più che una lontana ipotesi: “Sto divorziando, dobbiamo aspettare questo. C'è un motivo per cui stiamo aspettando" ammette la showgirl e il fidanzato spiega: “C'è una persona che ha difficoltà a mettere una firma. E non è Anna...". La Falchi si definisce “apolitica”, ma non nasconde ammirazione per i due Matteo, Renzi e Salvini. “Si, Renzi mi è sempre piaciuto molto da quel punto di vista. Ma lui mi ha sempre snobbata" scherza la bionda 47enne che aggiunge: “Salvini? Confermo, mi piace. Farei un calendario con lui, con un po' di foglie, non con un nudo integrale". Una bella proposta, ma Elisa Isoardi sarà d’accordo? C’è un politico che non le piace ed è Di Maio: “Non incarna il mio genere d'uomo, è troppo ragazzino, troppo sbarbatello, giovane”.