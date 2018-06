Amici 17, Maria De Filippi spara l'ultima cartuccia per il gran finale

Mancano due giorni alla finale di Amici 17 e continuano le prove di Irama, Einar, Carmen e Lauren. I quattro finalisti sono attesi a duetti importanti con Elisa, Emma, Alessandra Amoroso e Michele Bravi. Lunedì 11 giugno alle 21.45 su Canale 5 Maria De Filippi chiuderà quest’edizione con una serata spettacolare. In termini di ascolti non è stata l’edizione migliore, ma se si parla di allievi dal futuro luminoso allora il programma ha scovato diversi talenti.

Oltre ai finalisti Irama e Einar, favoriti per la vittoria, Carmen e la ballerina Lauren, vanno citati Emma Muscat, eliminata tra le perplessità dei social in semifinale, il ballerino colombiano Bryan e Biondo, noto per le polemiche sull’uso dell’autotune e per una riservata storia d’amore con Emma. La conferma arriva anche dalla classifica degli album più venduti di questa settimana: Irama con “Plume” è in testa alle preferenze degli acquirenti, segue Biondo con “Dejavu”, Carmen con l’inedito “La Complicità” e al quarto posto c’è Einar. Il direttore artistico, Luca Tommassini, alla sua prima esperienza con Maria De Filippi, in un video su Instagram, si è detto entusiasta: “Io adoro scoprire e aiutare i piccoli sognatori a creare un grande sogno, do la mia arte a chi posso, soprattutto agli sconosciuti”.