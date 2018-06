Grande Fratello Vip 3, c'è la ressa: svelati nove nomi

Il Grande Fratello 15 è andato in archivio e non se ne sentirà la mancanza come è successo per il Grande Fratello Vip 2. Sono molte le star che si sono candidate per entrare nella casa di Cinecittà per l'edizione numero 3 condotta sempre da Ilary Blasi. Il settimanale “Novella 2000”, oggi in edicola, svela 9 nomi che sarebbero “ad un passo dalla firma”. Per rispettare la quota “tronisti” ci sarebbero Andrea Cerioli e Lucas Peracchi, poi Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello che doveva far parte del cast del Grande Fratello 15 (saltò tutto per l’arrivo di Barbara d’Urso che non appoggiò l’idea di inserire ex concorrenti del reality show, nda).



Tra i papabili che potrebbero piacere molto al pubblico: Giovanni Ciacci, Iva Zanicchi e Donatella Rettore. Per il pedaggio alla famiglia Rodriguez, ci sarebbe il padre di Belen, Gustavo, senza né arte né parte come Jeremias e Cecilia. Sempre secondo la rivista, è vicino alla firma Alex Belli, già ex Isola dei Famosi (ne uscì maluccio), mentre sembra più improbabile Katherine Kelly Lang, la Brooke Logan di Beautiful.