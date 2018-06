Temptation Island, spuntano i nomi delle coppie

"Temptation Island" sta per tornare. Il programma di Maria De Filippi condotto da Filippo Bisciglia, che separa cinque coppie mettendole alla prova davanti alle tentazioni di uomini e donne single, andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 5 luglio. A inizio settembre invece toccherà allo spin-off "Temptation Island Vip" affidato a Simona Ventura.

Ma chi saranno i protagonisti e i tentatori del programma che si registra sulle spiagge della Sardegna? Al momento i nomi più accreditati sono quelli di Nicolò Brigante e Virginia Stablum, usciti mano nella mano dal Trono Classico (il tronista è stato a lungo indeciso tra l'ex di Ignazio Moser e la bionda Marta Pasqualato); e di Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri la coppia del Trono Over protagonista di un tira e molla da antologia: lei innamoratissima e con gli occhi a cuoricino, lui permaloso e a volte pretestuoso. Eppure alla fine sono usciti da “Uomini e Donne” per provare a frequentarsi in modo regolare anche se lei di recente ha scritto ai follower: "Pensate che qualcosa sia cambiato? Assolutamente no". Sui tentatori e le tentatrici ancora nessuna certezza.