È la notte di Pino Daniele, in 45mila al mega-concerto

Bastava esserci, per respirare il profumo di una Napoli avvolta in un caldo abbraccio per il suo lazzaro felice Pino Daniele. Lo Stadio San Paolo si è inchinato al musicista napoletano scomparso all’improvviso a Roma il 4 gennaio 2015, perchè come dice la sua ultima fatica inedita pubblicata lo scorso 25 maggio “Resta quel che resta “Quando qualcuno se ne va / resta l’amore intorno…”. Ad aprire la serata su un intro strumentale di “Quando” le immagini di Pino e Massimo Troisi. Il duetto virtuale con Jovanotti in “Yes I Know my way” scalda il pubblico che all’unisono partecipa con un coro. “Tanti amici – spiega Alessandro Siani - perché la musica di Pino Daniele non si sente, si tocca. Noi siamo musica e note di Pino”. “Il concertone è nato esattamente dopo il funerale - racconta Ferdinando Salzano manager dell’artista – e tutti i suoi colleghi hanno voluto rendergli omaggio”. La direzione artistica affidata a Giampiero Solari ha creato un intreccio musicale straordinario, contaminazioni continue per una travolgente serata che ha visto una coraggiosa rete ammiraglia puntare ancora una volta sulla musica in prima serata. “Celebrare la musica di Pino Daniele è un’emozione enorme – racconta Giorgia che con la sua voce patinata alla Whitney Houston ha cantato come solo lei sa fare “Questo immenso” - è gratitudine e amore pe quello che ci ha dato e lasciato col su essere musicista puro e ispirato. Per me è anche l’amico che non hai mia mancato di incoraggiarmi”. Le immagini di Pino Daniele che scorrono sugli schermi sono un colpo al cuore. Piangono, ridono i suoi fan perché Pino manca. Assai.