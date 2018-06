La magrezza estrema e il volto emaciato, uniti allo sguardo un po' triste nelle foto con alcune fan a San Pietroburgo diffuse sui social, avevano allarmato i fan: Johnny Depp è malato. Falso. O meglio quasi falso, dal momento che il dimagrimento improvviso dell'attore è dovuto a esigenze di scena: Johnny Depp infatti si sta preparando per il film Richard Says Goodbye in cui interpreta un professore universitario a cui viene diagnosticato un tumore in stato avanzato.

A risolvere il giallo è stata la rivista People che cita fonti vicine agli Hollywood Vampires, la band in cui milita Depp insieme alla leggenda hard rock Alice Cooper e Joe Perry, chitarrista degli Aerosmith.

"Johnny è in salute e si sta divertendo un mondo in tour con i suoi ragazzi”, scrive la rivista. I fan romani potranno verificare di persona l'8 luglio alla Cavea dell'Auditorium, quando la superband si esibirà nell'ambito del festival Rock In Roma.