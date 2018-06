"Lontano", ecco il nuovo singolo di Andrea Febo

"Lontano" è il nuovo singolo di Andrea Febo, autore tra l'altro del pezzo vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, che emerge ancora una volta nelle vesti di cantautore a seguito dal successo del precedente progetto, "Denuncialo". "Il brano – spiega Febo - è un viaggio velocissimo nella vita contemporanea, dove le certezze crollano in un attimo, dove la gioia è il traguardo da raggiungere, dove le insicurezze ci indeboliscono rendendoci sempre più inquieti - racconta Febo - Basterebbe, però, guardare il mondo dalla giusta prospettiva e lasciarsi trasportare dalle emozioni per riuscire a raggiungere una sensazione di profonda libertà. Come suggerisce un antico proverbio indiano: viaggia, scopri paesi e troverai il continente in te stesso”.

La produzione artistica è stata affidata a Riccardo Piparo e la regia del videoclip a Fabrizio Cestari. Tra i protagonisti Gabriele De Pascali, Viktorija Mihajlovic, figlia di Sinisa e Arianna Rapaccioni, e Valentina Vitale, cinque volte campionessa italiana di surf e quinta a livello europeo.