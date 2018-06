Geppi Cucciari a ruota libera. E "Amici" inciampa nello scandalo droga

Simpatico siparietto tra Geppi Cucciari e Maria De Filippi ieri sera durante la semifinale di "Amici 17". In uno dei monologhi, particolarmente brillanti, l’attrice comica ha fatto riferimento "alla maria" fuori gli studi: “Maria è bellissimo questo profumo di semifinale a meno che non fosse quella roba che stavano fumando qua fuori dei pedoni, in questo caso la nomenclatura Amici di Maria avrebbe un significato un po’ particolare, un po’ peculiare”. E la De Filippi: “Diciamo che Mediaset quest'anno ha dato in questo senso…”. Un assist quello offerto dalla conduttrice che la comica ha colto al volo: “Ha dato a chi?!”. “No, in generale… ha dato Mediaset” ribatte la De Filippi. “Maria non confondiamo un calembour con la denuncia sociale”. La De Filippi ride ma le frecciatine contro "L'Isola dei Famosi" travolta dal canna-gate e il "Grande Fratello15" colpito dal cocaina-gate si sprecano. E chiariscono che la moglie di Costanzo ha osservato tutto e apprezzato poco.

