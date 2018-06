Amici17, Geppi Cucciari al ministro Fontana: "L'amore ha tutti i colori"

Ad Amici17, Geppi Cucciari risponde a Lorenzo Fontana: “l’amore non ha colore”. Ed è subito standing ovation. Giusto il tempo di sedersi sulla poltrona di Ministro della Famiglia e disabilità che Lorenzo Fontana ha scatenato un putiferio. “Le famiglie arcobaleno (gay) per la legge non esistono”. Immediata la levata di scudi da parte dell’opposizione e di molti esponenti del mondo dello spettacolo.

Dopo Ermal Meta, Tiziano Ferro e Emma Marrone, ieri sera nel talent show di Canale 5, l’attrice comica Geppi Cucciari ha detto: “Questo programma lo guardano tutti, destra, sinistra, nord e sud, giovani e anziani. Visto che ieri un signore che farà il Ministro della Famiglia ha detto che l’arcobaleno non le vede e che le famiglie gay non esistono. Io voglio dire che l’amore di quel colore esiste e che lo studio è pervaso dai colori dell’arcobaleno, sono infiltrati nel cast alcuni, mi sembra evidente e l’amore non ha colore, anzi ce li ha tutti, pure quelli”. Applausi da parte di Maria De Filippi, dei giurati, dei ragazzi.