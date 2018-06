La semifinale di "Amici 17" si è accesa nella parte finale con l’eliminazione di Emma Muscat, il monologo di Geppy Cucciari e il ballo a sorpresa di Maria De Filippi. Perché tutto si può dire della Queen tranne che non abbia autoironia e non sia autentica. Durante la "buonanotte", Alvaro Soler ha deliziato il pubblico con “La Cintura” e l’effetto “riempi-pista” è stato immediato. Pubblico e commissari scatenati, ma l’occhio è caduto su un’indomita Maria De Filippi.





Prima ha accennato dei passi con Simona Ventura, poi si è mossa da sola un po’ imbarazzata e un po’ impacciata (tipico delle persone molto timide e riservate) e infine è stata “soccorsa” dal maestro Garrison con il quale ha improvvisato la più scoordinata ma più divertente delle bachate. Lontani i tempi in cui muoveva i suoi primi passi nel mondo della danza grazie a Kledi Kadiu. La Maria, non ingessata dal pongo-regolamento del talent show (costretta a spiegarlo per tutta la sera, nda), fa centro. Brava! Per guardare il video integrale CLICCA QUI