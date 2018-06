Amici 17, volano gli ascolti. Maria De Filippi massacra Fazio

"Amici 17" cresce negli ascolti e vince la sfida della domenica sera. Il talent show di Maria De Filippi, dalle 21.17 alle 24.18, è stato visto da 4.065.000 italiani per il 21,82% di share, dalle 24.20 alle 24.32 ha raccolto 1.937.000 spettatori e il 19,7% di share. Battuta nettamente la concorrenza di Fabio Fazio con “Che Tempo che Fa” dove erano ospiti, fra gli altri, il Ministro della Famiglia e disabilità Lorenzo Fontana e Mara Venier (che ha rivelato di tornare alla conduzione di "Domenica In").

Su RaiUno, Fazio conquista nella prima parte 3.542.000 telespettatori e il 16,9% di share e nella seconda parte “Il Tavolo” interessa 2.014.000 per il 15,3%. Bene anche Massimo Giletti con “Non è l’Arena” con 1.505.000 telespettatori e l’8,6% di share. Un dato ottimo per "Amici17" considerando che la puntata è terminata alle 24.32 e che conferma quanto avesse ragione la conduttrice Maria De Filippi a chiedere un giorno diverso dal sabato per il serale del talent show. Mediaset però non l’ha accontentata preferendo invece lo scontro diretto con il dance show di Rai 1 “Ballando con le Stelle”. La finale di “Amici” è in programma per lunedì 11 giugno alle 21.40.