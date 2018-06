"Non pensavo fosse così difficile, anche se è stata una mia scelta, voluta". Antonella Clerici con le lacrime agli occhi ha salutato per l'ultima volta il pubblico de La Prova del Cuoco. "Bisogna andar via quando la tavola è ancora apparecchiata, quando gli invitati stanno ballando: questo è un programma vivo e ancora tanto da dare. Non bisogna rischiare che diventi routine. La scomparsa di Fabrizio Frizzi mi ha fatto pensare e mi ha fatto capire che bisogna salire sul treno della vita. La vita è un soffio: io ho conosciuto questo uomo straordinario) e cambio la mia vita. Grazie per avermi fatta sentire una di famiglia, senz’altro mi mancherà il rapporto quotidiano con voi. Rimarrò in Rai: sono come Totti, non cambierò casacca. Voglio emozionarmi ancora”, ha detto Antonellina che presto partirà con la nuova edizione di Portobello e da settembre sarà sostituita da Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco.

Oggi alla @Provadelcuoco mi sono commossa. I programmi per noi sono come i figli. È difficile pensare che vivano senza di noi. Sappi però @antoclerici che il meglio deve ancora venire! Ti auguro il meglio #antonellaclerici #LaProvaDelCuoco pic.twitter.com/slajvjlg45 — Simona Ventura (@Simo_Ventura) 1 giugno 2018

"Mi raccomando, dovete sostenerla. Voglio fare un grande in bocca al lupo col cuore ad Elisa: questa volta non sarà la supplente, ma la titolare - ha continuato la Clerici - Le auguro tutto il bene del mondo. Io le lascio una trasmissione che mi ha portato grande fortuna".