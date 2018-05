Da YouTube al palco (forse). Ecco il tour del fenomeno trap Young Signorino

Le date del tour ci sono, la domanda ora è: Young Signorino si presenterà? Il fenomeno della trap, il sottogenere dell'hip hop tutto droga, pessimismo e suoni di drum machine anni '80 che sta spopolando tra i giovanissimi, ha annunciato un tour sulla scia dei successi Dolce droga, Mmh ha ha ha e La danza dell'ambulanza, finora sentiti solo sul popoloso recinto di YouTube.

Il ventenne di Cesena Paolo Caputo, in arte Young Signorino, il 25 maggio aveva dato buca ai tanti fan e curiosi che avevano affollato il Monk a Roma per quella che sarebbe dovuta essere la prima esibizione ufficiale del trapper campione di visualizzazioni. "Signorini riguardo al live del 25 a Roma è successo gli organizzatori del locale mi hanno causato dei problemi psicologici oltre che organizzativi, 400 biglietti venduti e sono veramente dispiaciuto! Ci rivediamo presto Roma", aveva scritto in seguito il ragazzo ipertatuato lamentando non meglio definiti "problemi psicologici" sofferti per il forfait. Ecco il calendario dei live (non c'è Roma) a oggi confermato, salvo imprevisti dell'ultim'ora:

2 giugno - La Festa Brutta @ Villa Villacolle, Cesena

7 giugno - La Vie En Rose, Imola (BO)

9 giugno - AMA Music Festival, Bassano del Grappa (VI)

13 giugno - HELLinPARTY, Firenze

14 giugno - Patio Club, Torino

15 giugno - Social Club, Brescia

16 giugno - Panigaccio Club, Colleretto Giacosa (TO)

21 giugno - Plaza Disco, Roè Volciano (BS)

27 giugno - Parco della Musica, Padova

30 giugno - Alcatraz, Milano