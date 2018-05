Piccola gaffe linguistica per Penelope Cruz, madrina alla 27esima edizione della Partita del cuore insieme alla fiorettista paralimpica Bebe Vio. L'attrice spagnola è stata intervistata al Ferraris di Genova da Antonella Clerici. Il discorso è caduto, inevitabilmente, sulla cucina italiana. "Ti piace?", le ha chiesto l'ormai ex regina de "La prova del cuoco". E la Cruz, che ha anche recitato in italiano, ha risposto con naturalezza: "Faccio bene la pasta carbonara, una delle cose che posso fare meglio e devo imparare la pasta cacio pepe, è la cosa più difficile del mondo".

La specialità culinaria di #PenelopeCruz.#LaPartitaDelCuore pic.twitter.com/S1YLk2E6mI

— Chiamarsi Bomber (@ChiamarsiBomber) 31 maggio 2018

Il "problema" è che al posto di "cacio" è uscito un suono a dir poco equivoco, con il piatto tipico romano che è diventato più o meno "la pasta catzo e pepe". Per l'ilarità dei social network.