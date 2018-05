Dai Mondiali al "Wind Summer Festival": Ilary Blasi asso pigliatutto

Grande confusione a Mediaset sul volto femminile dei Mondiali in Russia: alla fine Ilary Blasi è l’asso pigliatutto. Ad affiancare Nicola Savino e la Gialappa’s Band, doveva essere Belen Rodriguez, ma pare non abbia convinto tutti (per lei un ruolo di inviata?), poi Alessia Marcuzzi però, la conduttrice dell’ “Isola dei Famosi”, ha declinato per precedenti impegni familiari e così la scelta è ricaduta su Ilary Blasi, la conduttrice del “Grande Fratello Vip” e de “Le Iene”. Ma - scrive Alberto Dandolo sul settimanale "Oggi" - la decisione contiene un’anomalia: “Mediaset ha fatto il pacchetto, cose mai viste: chi fa la trasmissione sui Mondiali di calcio conduce anche il Wind Summer Festival”. Così la Marcuzzi perde anche il Festival che si registrerà a giugno e la cui finale sarà trasmessa in diretta a settembre, mentre Ilary Blasi, la “capitana” moglie di Francesco Totti, sarà in video per sei mesi perché subito dopo tornerà al timone del fortunato GfVip3 (fine settembre-inizi ottobre) e de “Le Iene”.