Riecco Aida Nizar e Francesco Monte, spunta il cast del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello di Barbara d'Urso non è ancora finito che già si scaldano i motori per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi a partire da fine settembre. Dopo il successo della seconda edizione, c’è la fila per entrare nella Casa dalla porta rossa.

Da tempo si rincorrono indiscrezioni sui prossimi inquilini del loft di Cinecittà e il settimanale "Nuovo Tv" ha ipotizzato un cast. Il primo a varcare la soglia della casa, nonostante i reality non gli portino fortuna, dovrebbe essere Francesco Monte. Da 10 mesi a questa parte, la sua vita è cambiata radicalmente nonostante non abbia dimostrato alcun talento. Eppure su Instagram ha un milione e 600 mila follower. Altro nome (meno verosimile) sembra essere quello di Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger ovvero l’ex isolana segugio del "canna-gate" scatenato da Monte.

Fra i nomi del settimanale c'è quello più probabile di Aida Nizar che Alfonso Signorini, autore e opinionista del reality show, ha pubblicamente elogiato come personaggio televisivo vincente. Poi ci sarebbero l'opinionista urlatrice Karina Cascella, Lory Del Santo, Emanuela Tittocchia, oggi al centro di un amore con Biagio D’Anelli durato quanto un gatto in tangenziale, l’ex tronista Claudio Sona, Paola Caruso e Adriana Volpe (queste ultime due però sono appena partite per partecipare a "Pechino Express"). Al momento mancano i pezzi da novanta e sembrano troppi i personaggi prelevati dal salotto di “Pomeriggio Cinque”.