Fedez, Agnelli, Maionchi e Asia Argento. Il poker di X Factor è servito

Che giuria per X Factor 2018! Fedez marca la quinta presenza e a sorpresa c’è di nuovo Manuel Agnelli, niente pausa di riflessione. Per la terza volta sarà il capitano dei “Gruppi”. E poi l’effervescente Mara Maionchi e la sorpresa tutta da scoprire Asia Argento. Come sempre, alla guida del talent show di Sky, prodotto da FremantleMedia Italia, c’è Alessandro Cattelan. Nils Hartmann direttore produzioni originali di Sky Italia ha dichiarato: “Siamo molto felici di ritrovare Fedez e Mara, due fuoriclasse il cui ritorno era confermato da qualche tempo, e molto soddisfatti che Manuel si sia convinto a non prendersi una pausa e rinnovare il suo impegno in questa grande avventura, una presenza, la sua, della quale X Factor non può fare a meno dopo l’eccellente lavoro fatto in questi due anni. E siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Asia nella famiglia di X Factor, dove siamo certi che il contributo della sua cultura musicale e personalità sarà importantissimo”. Tra le new entry di questa edizione anche Simone Ferrari, nuovo Direttore Creativo di X Factor Italia, colui che a partire da questa edizione trasformerà in realtà i sogni dei giudici e dei concorrenti di X Factor ogni settimana. La nuova giuria di X Factor debutterà alle audizioni di Pesaro il prossimo 9, 10 e 11 giugno.