Uomini e Donne, al Trono Over Giorgio non balla con Gemma e medita l'addio

Al Trono Over di “UominieDonne” Gemma Galgani dà il benservito a Marco per un ballo con Giorgio Manetti, mentre Sossio Aruta e Ursula Bennardo progettano le vacanze. E si scopre che la saccente Angela vuole un uomo più giovane.

“Porta blindata”

La puntata riparte dalla lite tra Marco e Gemma Galgani che vuole ballare con Giorgio Manetti. Musica drammatica in sottofondo, il toscano accigliato afferma: “Te mi hai conosciuto per far ingelosire un altro. Te non porterai in fondo nessun corteggiatore. Non te n’è mai fregato nulla di me” e la dama di Torino: “Sei falso da morire. Io sono coerente e coraggiosa. Non voglio apparenze ma la sostanza che te non hai saputo dare. Tu ci sei rimasto male? No quanto ci sono rimasta male io. Cosa mandi 320 cuoricini se non conosci niente di me? Io non ti credo. Sei molto altalenante” e quello: “A Torino hai avuto un comportamento che non mi aspettavo”. Maria De Filippi pone domanda diretta: “Sei ancora innamorata di Giorgio?”, “No”, “E con chi balli?”, “Con Giorgio”. E niente: è fedele nei secoli più dell’Arma dei Carabinieri. Si è appiccicata alle penne del gabbiano come una macchia di catrame. Lui prova a lavarla via: “Il ballo non avrebbe più senso adesso, lo volevo fare in quel momento, mentre stavi con Marco per dimostrare che non c’era niente di nascosto e che la storia finiva in modo tranquillo”. Bisogna dire che il Manetti è noto per il garbo verso le donne, basta leggere il suo profilo Instagram “ma quante volpine frustrate, insoddisfatte e acide” get a life” scrive a chi osa dirgli che non è simpatico, non è affascinante, non è educato e non cammina sulle acque. Da notare poi quel “volpine”, cioè donne che non arrivano all’uva Giorgio e quindi disprezzano. Narciso in confronto aveva gravi problemi di autostima. E così, George continua a spargere sale sulla carne viva di Gems: “La chiusura tra te e Marco non la capisco perché tra me e te c’è una porta blindata di cui nessuno ha la chiave e basta. Non ci sarà mai più una storia. Volevo solo suggellare. La canzone scelta parlava di oscurità che eri tu, di una storia che non ci sarà più ma non per questo ci dobbiamo scannare”. Roba da latte alle ginocchia. La Galgani vorrebbe affondare nella sua gigantesca gonna a fiori, ma si trincera dietro a un sorriso plastico. L’opinionista Tina infierisce: “Hai perso capre e cavoli” e pure Gianni: “Ben ti sta. La colpa è tua che ci ricaschi sempre. E non capisco Giorgio che vuole ballare quando pare a lui”. Il cavaliere per mancanza di cavalleria esagera: “Balla con Marco, prova a domandarglielo” e quella giustamente: “Così mi prendo un secondo no?”. Ma è completamente soggiogata, segue il consiglio (ovviamente sbagliato) e si becca il due di picche. Si auto consola: “Non ho perso due uomini in un giorno, ma ho ritrovato me stessa”. Finisce a ballare con l’ottuagenario Giovanni, mentre Giorgio danza con Tina. Verso fine puntata, la Galgani ha un lampo di lucidità e invita Marco a ballare: questa volta è sì.

“Tu chiamale se vuoi emozioni”

Angela, la dama del parterre che è l’opinionista aggiunta (sarebbe perfetta al posto di Tinì, ma poi chi ci fa l’oroscopo?), si sentiva con Antonio. Lui è innamorato perso, lei no però viene fuori che punta uomini più giovincelli. “Cerco emozioni” dice la 70enne e giù risatine così è costretta a precisare: “Ma non quelle!! Stare mano nella mano, guardarsi negli occhi e sorridere”. Eppure anche la redazione conferma che ha dato il numero a un paio di uomini più piccoli. Per Antonio: “E’ un’esibizionista che vuole stare al centro dell’attenzione” però non la molla. Il cavaliere piace alla De Filippi: “Se meriti di tornare a settembre? Sì certo, tu meriti sempre”.

“Ti mangio a colazione”

Al Trono Over Sossio ha dato un'esclusiva stiracchiata a Ursula. Al centro dello studio battibeccano per motivi di gelosia, ma noi continuiamo a chiederci se si vesta a occhi chiusi: scarpe giallo evidenziatore e gilet blu a righe con rose sulle spalle richiedono la stessa fantasia che ci ha messo J.K. Rowling a scrivere la saga di “Harry Potter”. E su, dai! Aruta è il classico maschio alfa e quindi ingaggia un alterco a colpi di testosterone con Enrico, colpevole di voler chiamare Ursula nonostante l’esclusiva (“Se finirà con Sossio, chiamami e vengo a Taranto” le ha detto durante l’ultima chiacchierata). “Io ti ho già inquadrato, usa il telefono in modo intelligente. Hai il comportamento di uno che vuole mettere i bastoni tra le ruote” dice Sossio e il bel Enrico replica: “Hai l’esclusiva ma non è la fidanzata, dai fa il bbono. Hai fatto la furbata di conoscere la ragazzetta e poi hai capito che ti stava sfuggendo Ursula. Se sei un uomo, la prendi e la porti a casa”, “Sto tremando. Lui ha detto che pur essendo più giovane di me è avanti anni luce, ma non ha capito che io le persone come lui me la mangio a colazione, detesto gli spavaldi. Mi sta antipatico a pelle e fa pure il fenomeno. Comunque volevo farvi sapere che lei e io faremo un passo avanti importante: 7 giorni di vacanza insieme”. Le famose priorità di Sossio. Ursula ovvero la Shakira de noartri (cit.) è al settimo cielo per aver preso con il retino il farfallone: “Fa finta di non essere geloso, è bugiardo. Mi fa le video chiamate a ogni ora, mi chiama la notte mentre dormo e mi dice di accendere la luce (lui sa come si inganna il partner, nda), vuole sempre sapere dove sono. Era abituato alle donne che facevano tutto per lui e io invece faccio l’opposto” e rivolta al fidanzatino attacca un bottone che sintetizziamo così: “Ti devi sbloccare, non devo essere io a fare l’uomo. L’uomo sei tu e lo devi fare tu! Ti ho attaccato tante volte però ti ringrazio per esclusiva e ti adoro”. Ma quante coppiette nascono alla fine della stagione di “UominieDonne” (altrimenti come si riempie il magazine? nda) e quante persone salutano salvo ripensamenti. Giorgio Manetti annuncerà l’addio alla trasmissione della De Filippi. Sarà definitivo o fino a settembre?