Eleonora Cecere, da Non è la Rai alla moda pop

Ve la ricordate Eleonora Cecere, volto storico del programma “Non è la Rai”? Beh, si è messa a collaborare con Federica Panicucci. Ed è nato un feeling a pelle con il suo brand Let's Bubble. Il marchio ideato dalla neo-imprenditrice, volto di Mattino Cinque, che sta spopolando sul web. Il primo negozio è stato aperto a Milano nel 2016: un vero e proprio flagship store, cioè uno store monomarca identificativo del mood del brand.

E ora il progetto, tramite Eleonora Cecere, è approdato anche nella Capitale. Dove? Al Centro Commerciale Tiberinus di via Tiberina. Il brand propone t-shirt coloratissime, ironiche e irriverenti con l’immagine di personaggi della storia e del cinema, e non solo. Dalla regina Elisabetta a Marylin Monroe, James Dean, Fonzie e via discorrendo. Tutte con l’immancabile bolla rosa della gomma da masticare, riconoscibile leit motiv dell’intera collezione.