La De Filippi vince gli ascolti tv ma Mattarella le ruba la scena

"Amici17" è il programma più visto della domenica sera, ma non sfonda: 3.811.000 spettatori per il 20,18% di share. Il talent show di Maria De Filippi, su Canale 5, ha avuto una serata complicata: un blackout che ha fatto ipotizzare la chiusura anticipata alla conduttrice, il led che faceva le bizze, uno screzio a distanza tra Simona Ventura e Heather Parisi ("Lorella Cuccarini la numero unooo" ha urlato con una punta di perfidia la prossima conduttrice di "Temptation Island" quando Laura Chiatti si è esibita nel lip sync di "La notte vola") e una tendenza vintage negli ospiti che se la scopre Barbara d'Urso ci fa uno speciale di "Domenica Live". La sfida era resa ancora più complicata dalla concorrenza dei programmi politici seguitissimi dopo lo stop del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla nomina di Savona al Ministero dell'Economia. "Non è l'Arena" ha vinto in sovrapposizione contro "Che Tempo Che Fa": 2.680.000 telespettatori e 13,66% di share per la trasmissione di Giletti su La7 e 2.637.000 per Fabio Fazio su RaiUno.