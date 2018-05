Amici 17, seralone tragicomico tra buchi neri e gaffe. La De Filippi in difficoltà

Irama vince di nuovo la puntata di "Amici 17", il talent show di Maria De Filippi. Testa a testa tra Einar ed Emma per l’eliminazione ma restano entrambi. Al prossimo Serale ci saranno anche Lauren e Carmen. Dopo i pupetti Al Bano e Romina Power, è la volta dei mostri sacri Sophia Loren, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Christian De Sica. E ancora: Gigi D'Alessio, Riki e Martin Castrogiovanni (che ci incastrava?). “Amici” è sempre più show in cui le esibizioni dei ragazzi sono una bella cornice, ma non il quadro perché l’occhio è distratto dagli ospiti e tutto il resto appare scontato.

“Gerontocrazia”

Dal Presidente Mattarella in giù, la terza età ha scatenato la guerra per la conquista del mondo. Il talent dei giovani per antonomasia, apre con un omaggio all’immensa Sophia Loren che entra a braccetto con Maria De Filippi. Tutti in piedi per l’attrice che a 84 anni si emoziona e gioca: “Grazie di cuore, è bellissimo stare qua. Sarà una serata indimenticabile. Era bello il filmato, eh un po’ tutta la mia carriera eh… Maria un me lascià. Hai fatto benissimo a spiegarmi che è un pubblico molto caldo, altrimenti avrei avuto paura”. Maria piazza il colpaccio, ma quella maglietta lunga con i serpenti colorati indossata per ricevere un premio Oscar merita una pena esemplare: condannata a danzare “cheek to cheek” con Milly Carlucci a “Ballando con le Stelle”. Ad “Amici”, in sordina hanno levato definitivamente scala A, B, C, insomma il condominio dei palchi. Si torna alla pista unica. Bene. La prima esibizione è uno choc: Irama duetta con Ornella Vanoni appena sbarcata da Urano. E’ fuori tempo e fuori dal tempo. Finita l’esibizione si allaccia come un koala al braccio della De Filippi: “Sei simpatica, brava, hai un marito famoso, che altro dire?”. Per carità, può bastare. Ma fa simpatia. Subito dopo Lauren balla mentre Christian De Sica canta davanti alla Loren sorpresa di rividerlo (scatterà il bacio). La seconda prova è tra Emma e Einar che duetta con Gino Paoli. E pure lui lascia il segno. Ha la stessa verve ormonale dei cavalieri del Trono Over: “Sono venuto per molestare la De Filippi”. Avanti così. In 10 minuti, la De Filippi ha sparato la vecchia guardia: Sophia Loren, Ornella Vanoni, Gino Paoli e pure Christian De Sica. Il più contemporaneo era Matusalemme. In pratica la tendenza vintage lanciata dalla d’Urso. E’ il momento di spiegare il regolamento e Maria De Filippi è bravissima anche perché conta sul fatto che il pubblico non conosca il cinese mandarino mischiato all’ostrogoto. Per manifesta ignoranza, noi si va a fiducia.

La terza performance oppone Irama a Carmen. Elisa osserva: “Irama mi piace di più in testi meno leggeri”, mentre Carmen canta Renato Zero ed Elisa fa l’Ermal Meta: “E’ una canzone difficile, te la sei portata a casa nonostante tu non abbia quel vissuto”. Ermal si complimenta, ma si fa notare soprattutto per l’outfit total black. Finalmente ha ucciso il suo camiciaio. Carmen impressiona anche la Loren: “E’ stata bravissima sulla canzone di Renato Zero. Vieni a darmi un bacio”. Come alla Madonna. “Che onore!” ammette la ragazza. Tocca ad Emma in duetto con Annalisa (“spaziale” dice Ermal) contro Lauren che balla con la “signora della danza” Carla Fracci. L’etoile abbraccia Sophia Loren e l’attrice: “Amore mio che bellezza che sei”. La Fracci eterea e perennemente incantevole è felice della rimpatriata: “Una cosa veloce (parla per 5 minuti, nda). Che gioia essere qui con voi tutti, mi commuove. La cosa incredibile che torno alla mia gioventù con Christian, Sophia e Heather. Siete tutti nel mio cuore, siete stati incontri importanti. Ricordo le cene di Natale con il papà di Christian, una vita che ritrovo qui tutta insieme. E poi c’è Maria una donna forte. E’ stato un bel regalo. Ai ragazzi auguro forza, volontà e disciplina. Questo è un percorso difficile, però il nostro lavoro è importante e la danza classica va salvata non è così facile come sembra, è un momento terribile per la danza. Maria tu sei magica”. Ultima esibizione tra Irama e Einar e i Bianchi vincono la prima fase. La commissione vota e fa passare subito Irama, al quale si aggiungono Emma, Carmen e Lauren. Rimane fuori il “Paperino” Einar: viene stoppato e dovrà sfidare il perdente del secondo step.

“Freddure”

A freddo Simona Ventura fa un intervento imbarazzante: “Visto che stasera è caduto il governo, proporrei Carla Fracci, Loren e De Sica come Ministri”. La Loren: “Eh? Che ha detto?!”. Anche MDF si sbizzarrisce: si rigioca la carta dello studio vuoto, della tenda nera e del silenzio in diretta come a “C’è Posta per Te”. De Sica sussurra: “Ma ‘ndo è andata?”. Torna e manda la “base”: trattasi di sorpresa per Marco Bocci. Ma non è il compleanno, non è l’onomastico, non è l’anniversario e non ha neppure vinto al “Gratta e Vinci”, quindi boh! La moglie Laura Chiatti gli ha dedicato una canzone e lui si mette a piangere (come Giulia Michelini). Noi pure perché era senza auto-tune.

“La Coppa della Tristezza”

La Lip Sync Battle è come Equitalia: almeno una volta nella vita ti notificano la cartella. Nemmeno la presenza della monumentale Loren ferma MDF dallo scempio (“Lo abbiamo copiato spudoratamente” le dice orgogliosa), anzi ci aggiunge Martin Castrogiovanni. L’unica con un briciolo di dignità è la Michelini: “ste figure davanti alla Loren?”. Cantano in playback e le facce disgustate di Ermal Meta e Heather Parisi sono le nostre. Tuttavia, il garbo con cui la Loren assiste e applaude alla pagliacciata non ha prezzo. Per tutto il resto c’è Mastercard di platino. Solo per la cronaca: Laura Chiatti e Martin Castrogiovanni si aggiudicano la Coppettina.

“Buchi neri”

Doppio nero per “Amici17” a causa di problemi tecnici (se fosse successo contro “Ballando”, mezza Mediaset ora guarderebbe il talent dalla Lapponia) con tanto di spot di “Amici” che era in onda e la De Filippi: “Per la gioia di Publitalia abbiamo avuto delle difficoltà. Forse non ci vedrete più, non scherzo, quindi potremmo salutarci adesso, ciao, ciao. Vedete? Problemi con il led. Non dico bugie”. E infatti Geppy Cucciari la pungola: “Maria ti faccio il gioco delle frasi: Sei felice se…”, “Quando va tutto bene”, “Ecco non oggi”(poi la De Filippi rivela di giocare a “Zelda” della Nintendo, dove trovi il tempo è il quarto segreto di Fatima).

Per fortuna ricominciano le sfide e Ermal Meta elogia Irama: “E’ la testimonianza che prima di imparare a volare bisogna cadere”. Poi Carmen è bravissima a cantare in napoletano con Gigi D’Alessio. Quando danza Lauren (che saluterà il babbo presente in studio) è la solita forza della natura anche se la Parisi ha ritrovato la favella critica: “Attenta in televisione certi errori e sai di cosa parlo, si vedono. In teatro si vedono meno. Se fai tv cura i dettagli”.

“Story of my life”

La Queen intervista l’altra Queen: “Vieni qui al centro Sophia”, “Camm fa’? Cos’è un premio?”, “No, ho preso delle cose dal tuo libro” e l’attrice “dobbiamo vederle tutte?!”. Sono solo 5: pane nero “con mia sorella ci facevamo le bamboline quando eravamo a Pozzuoli”, ingredienti per pasta al ragù “che si faceva una volta al mese”, fornelletto elettrico e tubetto di salsa al pomodoro “perché mia madre cucinava di nascosto quando andammo a Roma”, pianta di basilico “per la notizia dell’Oscar che mi diede Cary Grant” e infine una paio di fedi “mia madre non si è mai sposata con mio padre. Lui ha riconosciuto me, ma non mia sorella e questo non gliel’ho perdonato. Ho amato moltissimo mio marito e mi sono commossa fino alle lacrime quando mi diede l’anello per sposarmi”. Poi saluta e lascia lo studio.

“Irama forever”

Ad abbassare l’età media di Giulio Cesare e Tutankamon arriva Riki e la sua vocina efebica. Canta anche “Dolore de cabeza” e mai testo fu più azzeccato. Fra una performance e l’altra, anche Emma a sorpresa abbraccia la mamma. La seconda fase è vinta dai Bianchi, Irama e Emma si sfidano e ovviamente passa di diritto alla prossima puntata il pennuto rosso (Maria gli fa la domanda su cui ci lambicchiamo da mesi: “Ma le toglierai mai ste piume?”, “Non penso, forse un giorno se capirò di essermi evoluto, per ora no, mi rappresentano, sono questo”). Novità: niente momento "danza è divertimento" e subito ci assale un dubbio... dateci notizie sullo stato di salute di Paddy, la vecchia che balla!

“Non sono eliminato… ci sto lavorando”

Il direttore artistico Luca Tommassini non può salvare alcun allievo, mentre i giudici mandano avanti Lauren e Carmen. In sfida ci sono Emma e Einar. Tre brani ciascuno, un po’ di seriosa tensione ma la zarina ci ha peso gusto e nessuno dei due viene eliminato. “La puntata più brutta della mia vita, mi sono spaventato” commenta Einar. E noi ci sentiamo buggerati: è la terza volta che fanno questo giochino demenziale per chi ha le coronarie deboli (prima Emma contro Carmen, poi Bryan contro Lauren). Alle 00.45, la nuova canzone di Ermal Meta evita che si tiri il telecomando contro la televisione. Notte, che è meglio.