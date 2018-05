Guerra a Corona, Nina Moric si allea con Barbara d'Urso

Nina Moric torna da Barbara d’Urso a "Domenica Live" per replicare all'ex marito Fabrizio Corona. Anche la d’Urso, che ha annunciato che condurrà anche il Grande Fratello 16 nel 2019, si leva un sassolino dalla scarpa: "Quella persona è stata in carcere, io no”. A strettissimo giro la controreplica: “d’Urso hai la coda di paglia e mio padre ti ha reso famosa".

Nina Moric striglia di nuovo i social: “La gente blatera senza sapere, si ferma a un’apparenza, io non devo essere aiutata, devo essere io la prima ad aiutare me stessa e ho una grande fede. Io non sono fragile, sono una donna fortissima, sono ancora in piedi dopo tutto quello che ho passato nella vita. Sfido chiunque a essere come me, io sono esempio di donna che ce l’ha fatta e ce la farà sempre. Non uso droghe, psicofarmaci e non bevo. Sono una persona sana e combatto per mio figlio. Io sono perfettamente in grado di intendere e volere. Sono una madre, una donna e merito rispetto. Quello che scrivono sui social e che giudicano sono i primi che devono essere aiutati”.

Il vero obiettivo dell’intervista però è Fabrizio Corona che a “Verissimo” aveva dichiarato: “Si è fatta strumentalizzare da quella… dalla d’Urso, ma chi la conosce? Quella si era già studiata tutto e non avrà mai il mio rispetto”. La Moric vuole precisare: “Mi dispiace che qualcuno abbia detto che sono stata strumentalizzata. Non è vero. Non mi hai costretto a entrare in casa, sono stata io a volerlo. Non sono stata strumentalizzata e non ho strumentalizzato qualcuno che purtroppo è stato messo in mezzo l’altro giorno. Mi dispiace perché di mezzo c’è un angelo innocente che si chiama Carlos. Voglio dire a Fabrizio, non so se ci sta ascoltando, che gli voglio bene e gli chiedo di non andare in tv a sputtanare l’odio per la madre. Voglio bene a Fabrizio, siamo stati insieme tanti anni, bassi, alti, eravamo due teste calde, poi ci siamo persi ma non rinnego niente. Rifarei le stesse identiche cose, la nostra meraviglia deve essere protetta e non buttata sui giornali, gli chiedo di non metterlo in mezzo perché io non l’ho mai fatto”.

Alla conduttrice non è andata giù l’accusa di aver studiato il teatrino a tavolino e asfalta l’ex re dei paparazzi: “Io non amo parlare di quella persona se non per le vicende giudiziarie. In carcere c’è stato lui, non io. Ti ringrazio, sei molto carina ma non ho bisogno che mi giustifichi e io non devo giustificarmi di niente. Sono abituata alla cattiveria della gente piccola e mi faccio scivolare tutto addosso. Volo alto, quella persona non esiste. Non mi sono mai permessa di entrare in merito alla tua vicenda privata e rispetto il tuo dolore. Quando tutti insieme abbiamo deciso di mettere il tuo fidanzato dentro giuro su Dio che non avevamo assolutamente pensato al fatto che te entrassi, non volevo parlare di te, del padre di tuo figlio o di tuo figlio. Anche perché Luigi a noi aveva parlato sempre e solo di un grande amore. E poi se mi toccano mio figlio io uccido. Lo so ho detto una cosa molto forte in diretta, ma lo penso. Quella persona non la nomino perché ha fatto del male a mio figlio (si riferisce al fatto che nel 2013 Corona pubblicò una foto del figlio della d’Urso facendo credere che stesse fumando uno spinello, nda). Quella persona per me non esiste sulla faccia della Terra perché mio figlio non si tocca". L

a modella croata chiosa: “Ancora oggi non so per quale motivo non posso stare con mio figlio. Si facciano tutti un esame di coscienza, non mi hanno dato risposta, si mettano una mano sul cuore. Luigi? Al Grande Fratello si creano dinamiche che fuori non accadono, poi si metabolizzano, ci vuole tempo per dimenticare, io vado oltre, se saranno rose fioriranno. Vorrei che pensasse a se stesso, alla sua felicità e non alla mia”.

La controreplica di Corona è stata pressocché immediata. Sul suo profilo Instagram ha scritto: “Se non avessi la coda di paglia nei confronti di quasi tutto il mondo dello spettacolo e sai di cosa parlo, non ti saresti giustificata così più e più volte. P.s. Hai fatto ore e ore sulla mia persona senza sapere nulla. Studia. (…) il mio nome è Fabrizio Corona, figlio di Vittorio, uno dei primi che ti ha dato popolarità e da mangiare”.