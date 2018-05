Fabrizio Corona ha rilasciato un’intervista a 360° a “Verissimo”, il programma pomeridiano condotto da Silvia Toffanin ogni sabato pomeriggio su Canale 5: “Belen? L’amore più grande della mia vita, ma sto cercando di recuperare il rapporto con Silvia”. Tuttavia un video pubblicato dallo stesso Corona sul suo profilo Instagram ha suscitato l’indignazione del web.

Fabrizio Corona è uscito dal carcere il 21 febbraio scorso per andare in affidamento in una struttura di Limbiate allo scopo di curare la dipendenza dalla cocaina (assolto per il reato di intestazione fittizia di beni e frode fiscale, nda). Il magistrato di sorveglianza Luerti aveva disposto “nessun contatto con giornalisti, tv e fotografi. Niente social network”, ma il divieto deve esser venuto meno a giudicare dalla “sua verità” raccontata in tv a Silvia Toffanin.

Corona non si è risparmiato sull’ex moglie Nina Moric provata dalla lontananza del figlio Carlos e presente al Gf15: “Pietoso e vergognoso! Si è fatta strumentalizzare. Prima di questa apparizione mi ero ripromesso di aiutarla. Ora non le risponderò mai più al telefono. Questo tipo di dolore non si strumentalizza”. Il tono di voce cambia e si addolcisce quando parla dell’ex Belen Rodriguez riabbracciata di recente in un parco pubblico di Milano: “E’ stata la storia più importante della mia vita. Più di un matrimonio, più di Nina. Un amore folle e spericolato, diverso da quello con Silvia Provvedi”. Nega che la crisi con la gemella del duo “Le Donatella” sia irreversibile: “Non è una storia finita o in pausa però se le chiedessi di sposarmi, in questo momento, mi direbbe di no. Ma se mi impegno ci riesco e farò di tutto. Sono ancora innamorato di lei e sto cercando di riconquistarla”.

L’ex re dei paparazzi ha notato che Andrea Iannone, il fidanzato di Belén Rodriguez, gli assomiglia sempre più: “Quando lo vedo nelle foto ogni tanto mi confondo e penso di essere io”. Poi, parole sue, conferma di non essere cambiato di una virgola: “Ho fatturato dal carcere di Opera riuscendo a pagare addirittura 9 milioni e 800 mila euro di tasse. Sono un genio nel mio lavoro”. In questi giorni Corona è finito al centro di un diverbio tv a “Stasera Italia” con Alda D’Eusanio che lo ritiene un pessimo esempio e un irrecuperabile. Il fotografo replicò: “Mi hai lec**to il c**o per 5 anni”. La conduttrice è tornata sull’episodio a “Radio Cusano Campus” svelando: “L’ho incontrato tre volte nella mia vita e mi ha sempre fatto schifo. L’ho visto due volte a casa di Lele Mora, dove il suo ruolo era un ruolo che attiene alla sfera privata delle persone, e non ne parlo, ma quello mi aveva fatto molto schifo”.

Anche questa volta l’ospitata di Corona a “Verissimo” ha suscitato un’ondata di polemiche. Colpa di un video pubblicato dallo stesso paparazzo in cui si vede il pubblico della trasmissione fare a gara per stringergli la mano e per baciarlo (con contorno ironico di guardie del corpo pronte a proteggerlo, nda).

C’è perfino una donna che si mette in ginocchio. Fra i numerosi commenti di stima, ce ne sono altrettanti di utenti basiti per l’accoglienza: “Quanta ignoranza!!!!!! Addirittura il pubblico in piedi per Fabrizio Corona!!! Stiamo alla frutta”, “Poi vedi perché l'Italia va a rotoli! Se sei onesto spali e ingoi m**da ! Se sei farabutto diventi un idolo”, “Abbiamo tifato tutti per la sua scarcerazione ma vedere gente che si inchina mi fa alquanto perdere le speranze in un mondo migliore”, “Adesso iniziano le pagliacciate in TV. Profilo basso no eh?”.