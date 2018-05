Torna We Will Rock You: boom di iscrizioni alle audizioni della rock opera

A nove anni di distanza dal debutto del 2009, We Will Rock You, la "rock opera " con i successi dei Queen, è finalmente pronto a ritornare sulle scene italiane con una produzione nuova, concepita appositamente per il nostro Paese da Claudio Trotta per Barley Arts, oltre che completamente rinnovata sotto ogni aspetto: dalla Regia, affidata al candidato Lawrence Olivier Award Tim Luscombe, alla Scenografia concepita da Colin Mayes, fino alle Coreografie curate da Gail Richardson. La Direzione Artistica è affidata a Valentina Ferrari, già confermata nel ruolo di ‘Killer Queen’, mentre Riccardo Di Paola è alla Direzione Musicale e Cristina Trotta è il Produttore Esecutivo.

LE AUDIZIONI - E sono oltre 800 le candidature arrivate dall’apertura dei bandi di We Will Rock You e il numero è in costante aumento. Si sono svolte la scorsa settimana a Milano presso il CPM le audizioni dei Musicisti (16 e 17 maggio) e presso l’SDM quelle dei Ballerini (20 maggio), con un’enorme e intensa partecipazione da tutta Italia. I candidati hanno messo a dura a prova la commissione giudicante con la loro passione, qualità e competenza. È la volta dei Cantanti/Attori, per i quali sono ora scaduti i termini di presentazione candidatura: martedì 29 maggio e mercoledì 30 maggio, sempre presso l’SDM di Milano, partiranno ufficialmente le audizioni per i ruoli del musical e dato il boom di iscrizioni si preannunciano due giornate di intenso lavoro. La Produzione ha già effettuato un pre-casting sulla base di richieste specifiche nelle caratteristiche fisiche, vocali e di esperienza di ogni candidato/a. Proprio in queste ore i prescelti riceveranno le convocazioni alle audizioni. Sarà possibile seguire le selezioni sui canali social ufficiali di We Will Rock You.