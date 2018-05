Grande Fratello, l'affaire droga s'ingrossa: la versione di Patrizia non regge

"Striscia la Notizia" non molla il Grande Fratello 15 e Barbara d’Urso sulla segnalazione di cocaina all’interno della Casa di Cinecittà. Valerio Staffelli intercetta la bella conduttrice napoletana: “Mi raccomando indaghi meglio”.

Martedì sera, poco prima della diretta della sesta puntata del Gf15, il tg satirico di Antonio Ricci ha portato alla luce un audio in cui l’ex gieffina Patrizia Bonetti bisbigliava nell’orecchio a Danilo qualcosa in merito ad Aida, che aveva vomitato in bagno, e a Luigi Favoloso. Barbara d’Urso in apertura di trasmissione ha raccolto la segnalazione degli “amici di Striscia” dicendo che avrebbe fatto chiarezza perché “io non svicolo” (ennesima frecciatina ad Alessia Marcuzzi, nda). Però ha affrontato il “cocaina-gate” solo all’1.10 di notte. La spiegazione è stata tutt’altro che convincente per diversi motivi: ha chiesto lumi solo a Patrizia (che rideva sorniona, nda), non le ha chiesto cosa c’entrasse Luigi, non ha interrogato sull’argomento Danilo, si è accontentata della risposta “ho detto pippata per intendere euforica, era solo un modo di dire”, ma la frase era “mentre pippava… Luigi” e non ha domandato alla Bonetti come mai allora avesse preso in disparte Danilo e avesse abbassato la voce. Se fosse stato una semplice espressione gergale che bisogno aveva di non farsi sentire? Soprattutto considerando che la gieffina si è distinta per un linguaggio ben più volgare come ha fatto notare lo stesso Cristiano Malgioglio.

Così Striscia la Notizia è tornata sull’episodio e Ficarra ha lanciato il servizio: “Vi abbiamo mostrato un video in cui, secondo i telespettatori, la ragazza sembrerebbe dire qualcosa di stupefacente all’orecchio di Danilo… sembra dire che qualcuno stava assumendo cocaina”, poi l’affondo: “Barbara d’Urso ha risposto a tarda notte, a sentir lei per fare chiarezza ma di chiarezza ne ha fatta davvero poca (…) Barbara prende per buona la versione ‘sembra pippata’ ma ai nostri segnalatori sembra proprio che non abbia detto così. Abbiano messo l’inviato di Striscia, Valerio Staffelli, sulle tracce di Barbara”.

Staffelli raggiunge la d’Urso in camerino: "Abbiamo mostrato un video…". E l'ex concorrente: “Sì l’ho visto e ho anche risposto”, “All’1.10, un po’ tardino…”, “Se vuoi lo rimando domani a Pomeriggio Cinque, Staffelli niente da nascondere… però sono qua dimmi”. L’inviato le fa ascoltare di nuovo l’audio e si sente Patrizia Bonetti affermare: “Secondo me è stata lei perché faceva avanti e indietro dal bagno a un certo punto, lei stamattina e lui..mentre pippava… per Favoloso, no?”. La d’Urso, dopo aver udito le parole dell’ex gieffina, è apparsa più tirata in volto, e Staffelli: “Ieri lei non l’ha puntualizzato. La ragazza non ha detto pippata, ma mentre pippava, questa frase è completamente diversa dalla versione data in trasmissione, deve indagare un po’ meglio. Mentre pippava è un’azione, l’altra un modo di dire” e la conduttrice: “Assolutamente indagherò. Lei mi ha detto sembrava pippata e io le ho chiesto cosa significasse… però cosa dice? Per Favoloso? Che senso ha?”, “Eh non lo so, glielo deve chiedere, deve indagare meglio”.

Poi la d’Urso ribadisce di essere assolutamente certa che i concorrenti vengano controllati e perquisiti prima di entrare in casa e Staffelli piazza il colpo: “Però i telefonini sono entrati”, “Macché dai..” (anche ieri la brasiliana Britto si è rivolta a Simone: “dov’è il telefonino?”, “Lì, ma è spento”, nda). La presentatrice ribadisce con forza: “Continuerò a indagare, questo è certo perché è una cosa seria però credimi che a meno che non abbiano ingerito un ovulo e poi sono andati a fare pipì… è impossibile che sia entrato qualcosa”. Staffelli nota: “Se fosse stata una frase di circostanza, Patrizia non avrebbe avuto bisogno di dirla all’orecchio come l’ha detta nel suo programma l’avrebbe potuta dire tranquillamente in casa”. Qui la d’Urso si arrampica sugli specchi: “Ehm, infatti gliel’ho chiesto… continuerò a indagare, ma stai sicuro, lo manderò in onda anche tutti i giorni, stai tranquillo con me non passa. Se mai fosse vero, sarei la prima a condannare”, “Va bene, verifichi meglio”. Barbarella ha promesso di fare i dovuti approfondimenti.