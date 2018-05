Biennale di Architettura di Venezia, Design, Tatuaggio e Scultura firmati dal romano Marco Manzo

L’invito per l’artista romano Marco Manzo, il cui nome viene principalmente associato al tatuaggio, è arrivato dai curatori del Padiglione Guatemala presente alla 16esima Biennale di Venezia, Architettura: Daniele Radini Tedeschi e Stefania Pieralice. Il tema del Padiglione Nazionale Guatemala è STIGMA ossia il “Segno”.

Grande curiosità ed interesse desta la presenza di Manzo, già celebre per avere creato matrimoni tra il tatuaggio e l’alta moda, la scultura, i motori, l’architettura e il design. Una delle sue più recenti installazioni, BACK MUSIC, realizzata in fusion con Max Gazzè ed Alessandro di Cola, ha avuto un’interazione di pubblico di 2.000.000 di visitatori. Yvonne Farrell e Shelley McNamara, curatrici generali della 16esima Mostra Internazionale di Architettura, che si svolgerà dal 26 maggio al 25 novembre 2018 ai Giardini e all’Arsenale e in vari luoghi di Venezia, tra cui il Palazzo Albrizzi Capello che accoglie il Padiglione Guatemala, hanno improntato il filo conduttore dell’intera rassegna sul tema Freespaceche rappresenta“la generosità e il senso di umanità che l’architettura colloca al centro della propria agenda, concentrando l’attenzione sulla qualità stessa dello spazio”, come descritto dalle curatrici sul sito ufficiale della manifestazionewww.labiennale. org. Marco Manzo si presenta alla 16esima Biennale di Architettura 2018 come artista a tutto tondo ossia tatuatore, designer, progettista. Egli sarà autore di una installazione ambientale che abbraccerà lampade, strutture architettoniche, oggetti di design laddove il tatuaggio applicato a materia dure come bronzo e alluminio (persino alle ossa umane) coincide con la volontà dell'artista di eternare il segno dell'effimero epidermico all'imperituro della materia resistente.

IL PERCORSO E L'ARTISTA

Marco Manzo, artista del tatuaggio tra i più famosi al mondo, vincitore di oltre 75 premi nazionali e internazionali, negli ultimi mesi ha partecipato a diverse rassegne d’arte ospitate in più musei d’arte contemporanea. Inoltre, le sue opere sono state acquisite per le collezioni di diversi musei d’arte contemporanea. Già designer di fama internazionale, ha realizzato in precedenza per BMW la NINE T-Tattoo, una versione speciale della moto del 90esimo anniversario della casa tedesca, pezzo unico da collezione.