Al Grande Fratello la rivincita di Nina Moric: attacca i bulli ma non molla Favoloso

Nina Moric ha monopolizzato la prima ora della sesta puntata del Grande Fratello 15 condotto da Barbara d’Urso. La modella croata, che ha lasciato una porta aperta al ritorno con Luigi Favoloso, era molto irritata per le polemiche sul suo aspetto fisico: “Si facciano un esame di coscienza”. Ma il web e Selvaggia Lucarelli hanno rispedito l’indignato predicozzo al mittente. Per la serie: "Da che pulpito vien la predica".

Nina Moric aggredisce la passerella del Gf15 con la falcata di chi conta su gambe lunghe come un’autostrada e 1,83 di altezza. Barbara d’Urso le mostra alcuni titoli di giornale e le dice: "Sei agitata lo vedo". “No", "Sì", "No". Andiamo avanti. La modella è indignata con gli utenti social che l’hanno derisa per l’eccessiva magrezza e la chirurgia estetica che le ha stravolto i connotati. Ogni tanto si confonde, perde il filo: “Questi carnefici sul web sono vittime di se stessi, non è un momento felice quello che vivo, ma dico io: gli episodi di bullismo nella casa sono stati giustamente puniti perché lo stesso non avviene sui social? Da una parte condannano i fatti successi dentro la casa del Gf e dall’altra vomitano odio sui social? Spesso sono madri che cantano la ninna nanna ai figli e poi si comportano così. Vomitano odio senza sapere. Non bevo e non prendo psicofarmaci, sto solo passando un periodo difficile. Si devono fare un esame di coscienza, ma non per me, per loro stessi perché potrebbe succedere anche ai loro figli. Qualcuno è ricorso a un gesto estremo. Siete voi marci dentro, riflettete prima di scrivere”. La conduttrice le dà pieno sostegno: "I social sono importantissimi, io adoro il web, ma poi c’è una parte da condannare, quella degli haters e del cyberbullismo".

La croata ammette: “Sono solo dimagrita, non voglio fare vittimismo perché ognuno ha il suo calvario, ma il Tribunale…” e la d’Urso: “Non tocchiamo certi argomenti. Ognuno deve essere libero di dimagrire e ingrassare quanto gli pare”. Malgioglio pensa di spendere una parola dolce: “Luigi ti deve aiutare” e quella lo asfalta: “Ma che dici?! Io devo aiutare me stessa, solo io. Devo ricominciare da me stessa. Se non parte da noi, non c’è Dio che tenga”.

Ma il web non ha la memoria corta, non si commuove e va al contrattacco. Selvaggia Lucarelli commenta: “Quindi quella che faceva i complimenti agli admin di Pastorizia perché pubblicavano post sessisti, su pedofilia e minacce, ora insegna a combattere il cyberbullismo spalleggiata dalla D’Urso. La dignità, Dio santo”. E stamane: “Volevo ricordare all’amica delle donne d’Urso che ieri ha fatto parlare di cyber-bullismo l’unico personaggio noto che ha sostenuto pubblicamente pagine Facebook che diffondevano materiale rubato a ragazze oltre che pedopornografico”. Altri hanno ricordato che Nina è a processo per aver dato della “trans” a Belen Rodriguez e per aver scritto il giorno della Festa della mamma: “Ma i bambini adottati da una coppia gay oggi che fanno?”.

Volevo ricordare all'amica delle donne D'Urso che ieri ha fatto parlare di cyberbullismo l'unico personaggio noto che ha sostenuto pubblicamente (https://t.co/in7r5CFBea) pagine fb che diffondevano materiale rubato a ragazze oltre che pedopornografico. https://t.co/QmN9cEqRcI — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 23 maggio 2018

Chiusa la parentesi web, ecco il gossip: sta o non sta con Luigi Mario Favoloso? La Moric non risponde perché deve fare altre 15938489 puntate di “Pomeriggio Cinque”. Si limita a "è una storia di 4 anni e non ritengo che sia esaurita. A volte non ci si capisce". Luigi ripete: “Sono innamorato di Nina e voglio riconquistarla. Ci sono dei presupposti per ripartire ma anche lei deve cambiare. Però credo che i panni sporchi si lavino in famiglia”. Per coerenza ne ha parlato 24 ore al Grande Fratello. L'ipocrisia, questa conosciuta.