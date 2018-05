Trono Over e cellulari, Valter denigra Sossio. E spuntano le foto porno

Al Trono Over di “Uomini e Donne”, gli ormoni d’acciaio di Sossio Aruta. Giorgio Manetti e Valter la fanno da padroni. Ursula Bennardo mostra il cellulare (solo la chat dell’ultima settimana) e smentisce Gianni Sperti, Michela smaschera Valter e le sue foto piccanti, mentre Giorgio è “come il pomodoro sta sempre in mezzo”. Per fortuna i romantici Nicola e Jara riabilitano l’amore.

“Cellulare-gate 2° parte”

Si ricomincia da Sossio che sbraita per non mostrare il telefonino: “Ho le mie cose private nel cellulare”. Tradotto: gallery porno. La De Filippi è sospettosa: “Sossio, ma se hai cancellato la chat, dallo a Gianni. Tutte le conversazioni sono normali, basta che non ci sia scritto tra due settimane usciamo, tutto qui”. Il cavaliere però non ci sente da quell’orecchio: “Gianni mi sta mettendo in difficoltà con tutti, anche con te Maria. Gli ho regalato il libro e l’ha disprezzato, ora getta il sospetto. Può essere Gianni Sperti ma chi se ne frega”. Da qui nasce un nuovo alterco con Valter che accusa l’ex calciatore di essere poco educato: “Io sono vero, ci metto l’anima e i sentimenti” urla Sossio in perfetto Gemma-style.

“Whatsapp v.m.18 anni”

Si intromette Michela della cui presenza non c’eravamo accorti: “Non fermiamoci alle apparenze o agli occhi, qualcuno dietro l’apparenza nasconde i suoi demoni. Fai vedere la chat con le foto che mi hai mandato… Non fare tanto il santo, non lo sei”. Si tratta di Valter. L’uomo risponde sorpreso: “E tiri fuori questa cosa dopo un mese e a sproposito? Proprio te che sei stata ospitata con tutti i riguardi in casa mia? Io non mi professo santo ma educato e posso consegnare il cellulare”. Gianni Sperti dice la sua: “Se io mando una foto sexy è perché me lo hanno permesso” ma la De Filippi lo annichilisce: “Non è necessariamente vero. Io posso avere il telefono di una persona e disturbarla con foto non gradite senza che questa mi abbia autorizzato”. Valter non è imbarazzato: “Niente di scandaloso per due persone adulte”.

Michela è ancora sotto choc per il contenuto: “Ne ha mandate tre di foto, peccato averle cancellate. Mi ha detto che se ero intelligente capivo e io ho risposto non ti permettere mai più. Foto prese da una rivista credo”. Il porcellino con l’areola si barcamena: “Maria, l’ho trattata con una gentilezza estrema. Ha degli atteggiamenti che non voglio commentare” e poi due educatissime definizioni: “Hai una faccia come il c**o. Sei una buffona”. Se si chiudessero gli occhi, si potrebbe pensare di avere a che fare con adolescenti alle prese con i primi video su YouPorn, invece hanno 50 anni per gamba, matrimoni e convivenze finiti e pure figli. Un’amara realtà.

“Smarco Marco”

Dopo un’ora e mezzo di confronto, rientrano Gemma Galgani e Marco: non hanno trovato un punto d’incontro, anzi secondo il toscano di serie B (Giorgio è quello di seria A) la dama si è raffreddata: “Mi ha detto che c’è stata una rottura nella nostra complicità e nella nostra comunicazione”. MDF è piena come un bigonciolo: “Ma le liti devono essere superabili altrimenti nella vita non si hanno rapporti, ci si ferma sempre e non si va avanti” e la Galgani: “Mi ha dato cinque versioni diverse di quello che voleva fare e ha detto che voleva andare via. Non mi aveva mai detto certe cose”. Santa donna: sono due settimane che si lamenta per il triello, come fai a non saperlo? Gemmina fa parte di quella nutrita schiera di chi finge di non capire niente per non pagar gabella. Ha oltre 60 anni, ma si rapporta ai sentimenti nemmeno fosse la donzelletta che vien dalla campagna in sul calar del sole. La tribolazioni non le hanno insegnato niente, in compenso hanno insegnato ad Angela (dama del parterre) vox populi: “La colpa della situazione tra Gemma e Marco è di Giorgio, fa piccoli gesti verso una donna che è ancora innamorata di lui. Adesso ad esempio, non era il caso di venire al centro e rinvangare. Lei sta cercando di dimenticarti da tempo”. Il gabbiano con la chierica brizzolata non ci sta: “Io e Gemma non ci vediamo e non ci sentiamo mai. In questo studio esterno quello che penso. Siete di coccio: le ho solo augurato che questa volta le vada bene. Se avessi voluto tornare con Gemma, da Costanzo le avrei dato un bacio come si deve”. Implicitamente riconosce di sapere che la lagnosina di Torino è pronta a cascargli ai piedi come una pera matura. Motivo per il quale Marco non si fida.

“Il pomodoro spiaccicato”

Dal pubblico, una signora dai capelli blu elettrico, sbotta contro il Manetti (Maria è corsa a darle il microfono, nda): “Ti metti in mezzo sempre come il pomodoro. Sei un finto tonto”, “Modera i termini” e quella: “Te ci puoi dare degli stupidi e io non posso dire finto tonto? Te sei quello intelligente? Non mi sembra proprio. Cosa dovevi chiarire? E sono due anni che devi chiarire e quanto ci vuole?! Perché ti metti in mezzo se è finita? Fondamentalmente sei cattivo, sei maschio non uomo. Non ho visto il tuo rispetto con quello che hai fatto a Gemma. Pensi di essere Dio e invece sei terra, terra”. Il Manetti vorrebbe pure uscire dallo studio ma sapendo che nessuno lo fermerebbe, raccoglie con il cucchiaino i brandelli pennuti e si rivolge all’incolpevole Gemma: “Scusa, non me ne può fregar di meno di te. Basta, ti auguro tanta buona fortuna” e quella con mascolina aria accigliata: “Oh ma che sono il vostro parafulmine?! Cosa c’entro io?”.

“Il flop”

Maria De Filippi annuncia: “La redazione ha controllato il telefonino di Ursula e nell’ultima settimana non c’è nulla che faccia pensare a una storia tra loro due. Le precedenti non le ha volute mostrare perché si imbarazza. Ci sono foto di Sossio che non vuole mostrare. Nemmeno i messaggi vocali fanno pensare che siano d’accordo. Va detto Gianni perché era imprevista la tua richiesta e non c’è niente. L’ho pensato anch’io che fossero d’accordo, ma la spiegazione è un’altra. Può darsi che in maniera “furba”, cioè femminile si stia giocando la “partita” facendo finta di non essere innamorata. Se lei gioca di strategia, è colpa di Sossio”. Il cavaliere: “Ci penso ancora una settimana se darle l’esclusiva” e Queen Mary: “Ah Sossio complimenti per le foto”. Per la cronaca: Aruta è convinto che Ursula sia innamorata, il pubblico lo stesso, ma lui balla con Nevila. Ma nemmeno se regalassero Sossio con corredo di buoni sconto a vita da Vuitton ci sarebbe da prenderlo in considerazione. Comunque Sperti chiede scusa e più tardi lo farà anche Tina che però resta della sua opinione: i due sono d’accordo.

“Madonnina, protettrice dei laghi di lacrime”

Gemma piange, Maria, combattuta tra pietà e sfanc***o, lo nota e la torinese: “Non ho mai uno scudo protettivo, vivo le emozioni con intensità e quindi non sto benissimo”, “Eh però con il passare degli anni, con le esperienze, le emozioni devono essere calmierate dalla conoscenza e dalla saggezza. Ci si dovrebbe aiutare…”. In pratica le dà dell’immatura.

“Cupido ovvero che duro lavoro”

Gemma, Giorgio, Marco, Valter, Ursula, Sossio sono anime in pena, eterni manga in cerca di una matita che metta pace nel loro cuoricino. Ogni tanto però Cupido fa centro: Nicola e Jara ritornano in trasmissione per annunciare il fidanzamento cinque mesi dopo la loro uscita. Il bel Nicola regala alla bellissima Jara: una foto insieme, un portachiavi “perché la mia casa non è dove vado a dormire, ma da un’altra parte” e una coppia di fedine da sfoggiare all’anulare sinistro. Un momento felice interrotto dal pianto di Gemma con la De Filippi che ride: “Ti pregooo, così non possiamo più far venire nessuno”. Finisce con Gemma che si ciuccia il dito dall’emozione e si soffia il naso.