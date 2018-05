Selvaggia Lucarelli demolisce il Grande Fratello a Domenica In. E gli ascolti volano

C’era grande attesa per gli ascolti di “Domenica Live” e “Domenica In” che si sfidavano a suon di ospiti e guerra tra le primedonne Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli in merito alla maglietta offensiva di Luigi Favoloso all’interno del Grande Fratello 15. Il domenicale di RaiUno ha battuto quello di Canale 5 nella fascia di maggior interesse.

Il contenitore di Cristina Parodi ha intrattenuto 2.434.000 telespettatori per lo share del 15,7% dalle 14 alle 15.50 quando era ospite la blogger de “Il Fatto Quotidiano”, mentre “Domenica Live” ha raccolto davanti allo schermo 2.265.000 spettatori per il 13,9% di share dalle 14 alle 14.28 quando era ospite Giovanni Ciacci, fresco di battibecco con la Lucarelli a “Ballando con le Stelle” per aver difeso la d’Urso. Mentre il talk con Luigi Favoloso (in sovrapposizione all’intervista alla Lucarelli) e gli ex concorrenti del Gf15, ha interessato 2.301.000 italiani per il 15,4% di share dalle 14.32 alle 16.23.