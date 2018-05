Romina Power, ospite ad “Amici17”, ha sorpreso Maria De Filippi e pubblico con un piccolo rap sulla canzone “Felicità” in coppia con Al Bano. Ecco il testo in cui bacchetta conduttori e giornalisti di gossip: “Felicità è una televisione che non sia di parte, non abbia padroni, conduttori venduti per vile denaro che per brama di audience estinguono il caro, estinto o no, che cosa vi importa? Le buste di sponsor sono sotto la porta, gli spazi venduti al miglior offerente e il pubblico ormai sempre più insofferente”.

Al Bano era al corrente dell’improvvisata, mentre la De Filippi ha replicato di non sentirsi una conduttrice di quella categoria e di non avere padroni. La Power sembra riferirsi ai direttori delle riviste di cronaca rosa e a Barbara d’Urso che oggi a “Domenica Live” ospiterà Loredana Lecciso.

Nulla invece contro Maurizio Costanzo come precisato dalla stessa Romina in un post su Facebook: "Non ce l'ho con Costanzo ma con chi estrapola parti dell'intervista e li ripropone fuori contesto commentandoli senza sapere nulla. Di Costanzo ho il massimo rispetto".