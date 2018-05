La Palma d'oro del festival del cinema di Cannes è andata al regista giapponese Hirokazu Kore'eda per 'Shoplifters' ('Un affare di famiglia'). Ma arrivano anche importanti riconoscimenti per l'Italia. Il premio per la migliore sceneggiatura del concorso del 71mo Festival di Cannes è andato ex aequo ad Alice Rohrwacher per 'Lazzaro felice' e Jafar Panahi per 'Three Faces'. Il premio per il migliore attore invece è andato a Marcello Fonte per il personaggio ispirato al 'canaro della Magliana' in 'Dogman' di Matteo Garrone. Entrambi i film erano in corsa per la Palma d'oro.

TUTTI I PREMI - Palma d'oro: Un affaire de famillle di Kore'eda Hirozaku. Grand Prix: Blackkklansman di Spike Lee. Migliore regia: Pawel Pawlikowki per Cold War. Migliore sceneggiatura: a Alice Rohrwacher per Lazzaro felice e Jafar Panahi per 3 Faces. Migliore attrice: A Samal Yeslaymova per Ayka di Sergey Dvortsevoy. Migliore attore: Marcello Fonte per Dogman di Matteo Garrone. Premio della Giuria: Cafarnao di Nadine Labaki. Palma d'oro speciale: Le livre d'image di Jean Luc Godard. Camera d'or: Girl di Lukas Dhont. Palma d'oro al cortometraggio: All These Creatures di Charles Williams. Menzione speciale della giuria: On the Border di Wei Shujun.