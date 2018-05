A "Ballando con le stelle" Selvaggia Lucarelli sfotte il Grande Fratello (e Favoloso)

Un'altra maglietta e un'altra scritta che, stavolta, sa di vendetta. A "Ballando con le stelle" Selvaggia Lucarelli sfotte il Grande Fratello 15 e risponde a Luigi Favoloso, l'ex concorrente del reality squalificato dal gioco proprio per la t-shirt sessista indossata nella Casa e "dedicata" alla giurata del talent show di Rai 1. "Comunque con me gli sponsor restano" è la frase stampata sulla maglietta sfoggiata per la finale di "Ballando" dalla blogger-giornalista: è la risposta al bullo ex gieffino ma anche una stoccata al reality condotto da Barbara d'Urso e finito nell'occhio del ciclone proprio i comportamenti scorretti dei concorrenti che, alla fine, hanno costretto numerosi sponsor a ritirare il brand dalla trasmissione di Canale 5.