Romina Power contro tutti. E la sparata ad "Amici" irrita Maria De Filippi

Romina Power contro tutti. Ospite di "Amici 17", insieme ad Al Bano, dice di nuovo basta al gossip sulla sua storia con il cantante di Cellino San Marco prendendo in giro conduttori e giornalisti "sciacalli". Ma Maria De Filippi non gradisce: "Io non ho padroni" ribatte la conduttrice del talent show.

Al Bano vede un pezzo dell'intervista di Maurizio Costanzo a Romina Power che si diceva ancora legata al padre dei suoi figli, ma non commenta. Inizia a cantare "Felicità" e ci si aspetta un medley, ma Romina entra e iniziare a "rappare" un testo in cui attacca tutti i conduttori televisivi e i giornalisti al soldo di padroni e di qualche sponsorizzazione in più (l’affondo è talmente inatteso che ci si mette un po' a capire cosa stia dicendo). Poi riprende il ritornello come se nulla fosse.

Ma a fine canzone, Maria De Filippi non lascia correre: "È la prima volta che canti questa versione con le bare?”. “Sì ti è piaciuta?” dice sorridendo la Power. Ma Queen Mary ribatte punto su punto. Piano, piano, monocorde, ma come un carrarmato: “Ho due puntualizzazioni da fare su quello che hai detto. Rispetto la tua opinione, ma io personalmente non mi rivedo in quella categoria di conduttori e come seconda cosa, per quanto mi riguarda, non ho un padrone ma un editore che è una persona perbene e al quale sono affezionata". Poi la fa accomodare a fianco di Al Bano che prova a sdrammatizzare. Nel pomeriggio, Romina aveva chiarito che quel suo post "sull'ultima intervista per mancanza di correttezza" non era rivolto a Costanzo, ma a tutti i giornali che avevano ripreso le anticipazioni ricamandoci sopra.