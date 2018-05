A "Matrix Chiambretti" Alfonso Signorini rilancia le accuse a Barbara d'Urso e al Grande Fratello 15: “Non mi piace il finto moralismo” e fa sperare i numerosi fan di Aida Nizar. Il direttore di “Chi” e “Spy”, ospite di Piero Chiambretti, ha ripetuto di non apprezzare il Gf15: “Non rinnego il trash, non mi piace il trash sotteso al finto moralismo. Barbara d’Urso è bravissima a fare quel tipo di tv però quando sei autrice e scegli chi mettere dentro sai benissimo con che tipo di persone hai a che fare e non puoi stupirti delle situazioni che si vengono a creare. Può sfuggirti la mano però poi non puoi portarli in studio facendoli diventare campioni della serata”.

Chiambretti mostra il servizio di “Striscia la Notizia” in cui Alfonso Signorini fu grande protagonista di tv spazzatura (ma non quello in cui il tg satirico lo ha accusato di essere a capo del complotto per la fuga degli sponsor). L’opinionista del GfVip risponde: “Quella è l’anima trash del programma, mi diverto a fare quelle stupidate lì, ma ben altro è avere scene di sessismo gratuite, bullismo gratuite, persone che trascorrono più tempo in una sala operatoria a operarsi che davanti a un libro, sono ben altre. Quello è il trashume che io detesto, posso dirlo?”. E sui grandi ascolti? “Perdonami, ma anche questa storia dei grandi ascolti io me ne impippo. Se fai un programma che fa grandissimi ascolti ma alla fine è quella roba lì preferisco fare il 6% guarda che ti dico”. Signorini parla anche di Aida Nizar al Grande Fratello Vip 3: “Mi è molto simpatica, la trovo un grande personaggio, ci starebbe bene, perché no?”.