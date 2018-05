Trono Over, Sossio e Ursula "traditi" dai cellulari. E la De Filippi smonta la coppia

Le "gioie" del Trono Over di “Uomini e Donne” sono il motivo degli ottimi ascolti. Dopo Gemma Galgani e Giorgio Manetti, trash a secchiate con Sossio Aruta e Ursula Bennardo. E Gianni Sperti fa scattare la trappola del “cellulare gate”.



“Piccolo uomo”

Si riparte da Giorgino che ha talmente tanto a cuore il benessere di Gemma Galgani da ribadirle ancora una volta che non torneranno mai più insieme proprio quando quella povera donna sta con un altro, più bello e giovane di lui. Un mistero in un enigma. “La mia era una chiusura, una sorta di parola fine con il sincero augurio di aver trovato il vero amore” ribadisce Manetti, l’ovvietà e la banalità in giacca rossa. La Galgani è costretta a uscire con Marco per chiarire. O meglio: provare a non farselo scappare. L’imperatrice (cit. Hunziker) De Filippi nella sua magnanimità e con la speranza che sia la volta buona di accasarla, appoggia Gemma: “Tina io non la vedo questa mancanza di rispetto, cosa c’è di male ad ascoltare cosa ha da dire un ex fidanzato di fronte al mio nuovo compagno? Allora sono moderna perché proprio non capisco cosa ci sia di male”.



"Cellulare-gate e si vola"

La De Filippi fa accomodare al centro dello studio Sossio Aruta. In breve: frequenta assiduamente Ursula, ma per un pugno di dollari in più è d’accordo con la dama a fare sceneggiate in studio (lui esce con Nevila, lei con Fabio). Ovviamente negano. Maria parte in quarta: “Sossio hai dichiarato alla redazione che avresti voluto baciare Nevila ma ti sei trattenuto”. “Non è così – dice il calciatore vestito come Dylan Dog -. Ho sentito questa sensazione da parte di entrambi, ma non l’ho fatto per rispetto di Ursula che frequento da due mesi”. La bionda Ursula si distingue per alcuni modi di fare molto simili a quelli di Eliza Doolittle ante cura del professor Henry Higgins in “My Fair Lady”. Si agita sulla sedia e inchioda Sossio: “In videochiamata fa gli occhi a cuoricino e a distanza di due ore mi chiede se Nevila mi vuole baciare che devo fare? e io ho pensato: “O è un co***ne o lo fa. Stasera gli parlo e penso di chiudere completamente la storia”.

Tina è scettica: “Io li ho visti in macchina insieme dopo la lite di una settimana fa. Lei sbatteva i capelli avanti e indietro nello specchietto. Ridevano, scherzavano e si baciavano. Quasi non credevo ai miei occhi”. In tutto questo, Nevila, che a 31 anni potrebbe fare la tronista o la corteggiatrice e avrebbe gli studi della Tiburtina più affollati della metro A quando non passa da un’ora, resta e va avanti a conoscere il napoletano. Che avrà una dote segreta. Altrimenti perché?

La laurea ha aperto nuovi inimmaginabili orizzonti a Gianni Sperti: “Secondo me questi due sono una coppia e ci stanno prendendo in giro. Voglio i telefonini a questo punto”. Ursula e Sossio in coro: “Assolutamente no”. “Allora state insieme. Di Sossio mi dispiace perché non mi aspettavo che avesse così poco rispetto per la redazione”. Tina: “Questi due fanno le serate insieme”. La dama bionda pensa di essere a Piazza Mercato e si avventa gesticolando contro Tina: “Mi hai rotto, mi hai rotto. Perché con Ida e Riccardo non avete fatto queste accuse?”. Rispondiamo noi: ogni volta che il Guarnieri cincischiava, Ida si strappava le vesti, la pelle e i capelli. Bonfochiava, faceva gli occhi languidi da “Gatto con gli stivali” e si faceva ingoiare dalla sedia. In confronto “I dolori del giovane Werther” erano una scampagnata.

Comunque, tra un urlaccio e un insulto, Sossio vuole sapere da Ursula se è innamorata “perché così le do l’esclusiva” e Gianni: “Che paraculata”. Ursula protegge l’onorabilità del suo telefonino: “Né ora né mai, siete solo opinionisti. Se fossi un’attrice non sarei qui” e Tina: “No perché sei una pessima attrice, ti abbiamo sgamato subito”, Sossio invece segna un clamoroso autogol: “Cancello tutte le chat”. La De Filippi si insospettisce e chiama in causa la redazione: “Se hai cancellato tutto perché non fai leggere la chat? Togliti la soddisfazione di fargli vedere che non c’è niente visto che ti stanno dicendo che stai fingendo una cosa. La redazione ha ascoltato solo alcuni audio inviati da Ursula. Non facciamo confusione”.

Il cavaliere allora usa come “arma di distrazione di massa” Valter che ha osato contraddirlo ma gli va male. Nella baraonda interviene Chiara: rivela di una serata di Sossio e Ursula con i fan dopo aver litigato in puntata. Ci si mette anche il pubblico: “Se non avete niente da nascondere tirate fuori i telefoni e vi levate dai pasticci”. La più indispettita è Ursula: “Sono solo opinionisti, non devo niente a loro, solo alla redazione e a Maria” e Tina: “Ma a me che importa? Si chiede il cellulare solo quando ci sono dubbi. Falsa, bugiarda” e quella va giù ancora più pesante: “Non lo do perché mi sentirei violata nella mia privacy. Siete due opinionisti e della vostra opinione me ne sbatto. Tu non sei un bell’esempio di donna, devi stare zitta, non puoi proprio parlare”. Si pensa: ecco, adesso Tina si alza e fa lo striscino per lo studio e invece delude con un innocuo: “Vergognati”. Sossio sbraita ma su una cosa è intransigente: “Aspetta e spera che ti dia il mio cellulare Gianni. Perché non ti sei lamentato con Giorgio che ha rivelato di sc***e fuori dallo studio?”, ma il ballerino: “Caschi male. Ho proprio detto che non mi stava bene perché in questo modo non ha interesse a conoscere una persona qui dentro”. La De Filippi va per alzata di mano: il pubblico crede ai due opinionisti e non alla coppia.



Ursula continua imperterrita nei suoi 15 minuti di celebrità: “La guerra è a me, non a te Sossio. Tina è stata maleducata e aggressiva fin dall’inizio, è gelosa e invidiosa. Chissà che non ti piaccia Sossio. Maria, se dimostro i non aver niente da nascondere, li metti fuori”. E la Cipollari: “Ma vaf***lo”. Lo starnazzamento, con figli a casa pronti a farsi adottare dal primo che passa, va avanti finché la “Shakira dei poveri” (semicit. Tina) non decide di alzarsi e andare a prendere il cellulare.