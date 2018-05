Corona insulta Alda D'Eusanio, caos a "Stasera Italia"

Fabrizio Corona choc a "Stasera Italia" il programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4: "Alda D'Eusanio mi ha leccato il c* *o per 5 anni". Brindisi stava trattando l'argomento "Fabrizio Corona è tornato" e Alda D'Eusanio lo ha criticato in quanto modello negativo, ma pochi minuti dopo l’ex re dei paparazzi ha chiamato sul cellulare e si è fatto riconoscere: "Alda D'Eusanio mi ha leccato il c* *o per 5 anni".

La conduttrice ha replicato prontamente: “Guarda ciccio, io non ti ho mai leccato nulla perché mi hai sempre fatto schifo, nel vero senso della parola. Devo usarlo questo termine. Il fatto che io dica che tu sia un personaggio negativo non ti dà alcun diritto di mancare di rispetto alle persone. Cosa che ha fatto di te un personaggio negativo. Hai mancato di rispetto a tua madre, a tuo padre, a tuo figlio e alle tue donne. Punto. E ora prova a dire che ti ho leccato qualcosa. Quello è il suo linguaggio, si è presentato da solo”. La linea è caduta e non c’è stata controreplica.