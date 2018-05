Il rapper romano Briga canta l'amore

“Che cosa ci siamo fatti” è il nuovo singolo, in radio e in digitale da venerdì 18 maggio, lancio dell’album omonimo di inediti di Briga (l’uscita del nuovo progetto discografico dell’artista è confermata per il primo giugno). Dalla forte matrice british-rock, “Il brano s’interroga delle storie d’amore della nostra generazione piegate molto spesso dal forte senso di dislocazione personale e dalla difficoltà di trovare un posto nel mondo e un ruolo nella società - dichiara Briga - Molto spesso ci si aggrappa ad un’altra persona, idealizzandola, e finendo col farsi del male a vicenda”. L’album, prodotto da Honiro Label, sarà disponibile in digitale e in cd. “Che cosa ci siamo fatti” è un concept-album, il progetto discografico più maturo di Briga, che a differenza dei precedenti (“Alcune Sere”, “Never Again”, “Talento”), mantiene una linea musicale costante e accompagna l’ascoltatore dalla prima all’ultima traccia come fosse un’opera in più atti.

Mattia Briga, il cantante-scrittore: questo ultimo lavoro in studio potrebbe essere simbolicamente la colonna sonora di “Novocaina - Una storia d’amore e di autocombustione” l’ultimo romanzo del cantautore romano (scritto con l'amico Andrea Passeri) uscito nell’Aprile del 2017. Nella sua carriera ha collaborato e duettato con tanti artisti della musica italiana come Antonello Venditti, Tiziano Ferro, Gianluca Grignani, Gigi D’Alessio, Boosta, Emma Marrone. Ha preso parte alle riprese del film Zeta (2016), diretto da Cosimo Alemà e partecipato nel ruolo di mentore, alla trasmissione televisiva Selfie (2017) su Canale5.