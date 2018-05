Fenomeno Romina Power, Costanzo fa il record di share. Ma lei è furiosa

Clamoroso boom di ascolti per "L'Intervista”, il programma di Maurizio Costanzo in onda ogni lunedì in seconda serata su Canale 5. L'ospite di ieri era Romina Power che ha raccontato del padre Tyrone, del rapporto non sempre idilliaco con la madre e dell'amore infinito con Al Bano: "Un legame indissolubile - ha dichiarato - a volte mi fa venire i nervi, questa cosa che ci lega non smetterà mai".

La cantante e imprenditrice ha commosso per il ricordo della figlia Ylenia scomparsa in circostanze misteriose a New Orleans nel 1994. "L’Intervista" ha raccolto davanti allo schermo 1.4705.000 telespettatori pari al 17,7% di share sfruttando il traino del film “Taken 3” fermo però al 10%. Record stagionale e secondo miglior risultato di 4 anni di programmazione.

Il colloquio con Maurizio Costanzo è apparso disteso, equilibrato e amichevole. Eppure prima ancora della messa in onda della puntata registrata sul profilo Facebook la cantante ha scritto un post comunicando che quella rilasciata a Costanzo sarebbe stata la sua ultima intervista. "Comunico - ha scritto la Power sui social - che l’intervista con Maurizio Costanzo sarà l'ultima della mia carriera per via della slealtà di aver pubblicato la trascrizione dell’intervista per esteso, corredata di foto degli schermi. Ho capito che non esiste la correttezza. Quindi basta". Il motivo dello sfogo non è chiaro, potrebbe solo trattarsi di una semplice incomprensione visto che per la trasmissione è prassi diffondere piccole e interessanti anticipazioni della puntata.