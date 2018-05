SisalPay e Piaggio, via al concorso che mette in moto il divertimento

Torna la bella stagione e SisalPay, l'innovativo servizio di pagamento del gruppo Sisal, riaccende la fortuna con il nuovo concorso "Metti in moto il divertimento: paga con SisalPay e muoviti in libertà" in collaborazione con l'iconico brand Piaggio.

Pronti a "mettere in moto il divertimento" con SisalPay? Dal 9 aprile al 20 maggio vi basterà effettuare una transazione tramite il circuito di ricariche e pagamenti del brand per partecipare a due tipologie di estrazioni con splendidi premi in palio. La prima estrazione, quella settimanale, vi permette di vincere fino a 3 Piaggio Wi-Bike, le biciclette elettriche tecnologiche ed ecosostenibili; la seconda, quella finale, vi consente di aggiudicarvi uno scooter Piaggio MP3, un veicolo pratico per muoversi liberamente in città.

Come si partecipa a "Metti in moto il divertimento"?

Per partecipare a "Metti in moto il divertimento" vi occorre semplicemente effettuare un pagamento presso uno degli oltre 40.000 punti vendita del circuito SisalPay e inserire il codice identificativo presente sulla ricevuta sul portale www.sisalpay.it.

In alternativa potrete prendere parte al concorso anche effettuando una transazione tramite l'app SisalPay o dal portale del brand con un semplice click.

Ma non è finita qui perché il concorso e i premi SisalPay si vincono anche sui social network. Ogni settimana il pubblico social sarà messo alla prova sulla fanpage di Facebook di SisalPay con una semplice domanda sui servizi del brand. Chi risponderà correttamente potrà partecipare a due estrazioni dei premi: una settimanale, con in palio un casco firmato Piaggio, e una finale che vede come premio la Piaggio Wi-Bike, la bicicletta “green” con pedalata assistita.

Senza dimenticare il "premio sicuro" da ritirare in una delle concessionarie Piaggio aderenti all'iniziativa: presentandovi con la mail di partecipazione al concorso avrete diritto a un'esperienza sportiva a scelta, oltre a poter ritirare una cartolina instant win valida per vincere uno dei 25 caschi Piaggio in palio e per prendere parte all’estrazione finale che vede come premio l’utilissima Piaggio Wi-Bike.

Cosa aspettate? Non fatevi sfuggire l’occasione di vincere fantastici premi in palio firmati Piaggio!