Addio a Lois Lane di "Superman", è morta Margot Kidder

Addio a Lois Lane. L’attrice Margot Kidder, nota in tutto il mondo per essere stata la prima inimitabile Lois Lane del Superman con Cristopher Reeve, è morta all’età di 69 anni nella sua casa a Livingston, in Montana. I familiari non hanno reso note le cause del decesso. La Kidder, di origine canadese ma naturalizzata americana, iniziò a recitare a fine anni ’60, ma conobbe una clamorosa notorietà con il film "Superman" del 1978 e mantenne il ruolo della giornalista del “Daily Mail” nei tre sequel. Recitò anche con Peter O'Toole. La donna soffriva di un disturbo bipolare che la portò a vagare nuda per i boschi di Los Angeles. Nel 2007 dichiarò di essere guarita grazie allo psichiatra Abram Hoffer e alla sua medicina naturale.