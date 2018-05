"Amici", farsa dei giudici anche sul ballo. Lauren supera Bryan ma l'eliminazione è sospesa

Maria De Filippi senza ansia da prestazione per l’assenza della banda di Milly Carlucci su RaiUno, va in pubblicità e chiude prima il serale di "Amici17". Sembra quella di "UominieDonne" e "C’è Posta per Te", tranquilla, serena, padrona della scena con il pilota automatico. Carmen vince la sesta puntata di "Amici17", il direttore artistico Luca Tommassini salva Emma e l’ultima mezz’ora è la sfida tra Bryan e Lauren per decretare il vincitore della categoria ballo. Anzi no, era una fake news, una bufala: solo un piacevole intrattenimento. In pratica finisce come era iniziato: con una finta uscita.

“Cucù: eliminazione pinocchia”

Maria, vestita con zanzariera nera vedo-non vedo, entra con Michelle Hunziker che prende il posto di Marco Bocci in commissione così da pubblicizzare “Scommettiamo che?” in onda da giovedì 17 maggio (gli spot mariani andranno avanti per tutta la sera). “Io ho fatto gli addominali” rivela la De Filippi, guest star del primo programma affidato in conduzione solitaria alla bella Michelle.

Si ricomincia da dove c’eravamo lasciati, dalla sfida tra Emma e Carmen con esibizione dei Volo sulle note di “Somebody to love”. Ma prima delle canzoni salta agli occhi la mancanza delle gradinate di Piazza di Spagna ovvero dei palchetti fase 1, fase 2 ,fase 3. Tra i correttivi anche il palco meno virtuale grazie a veloci scenografie e balletti con vestiti più adatti. Il primo commento è quello di Heather Parisi: “Emma è internazionale, Carmen visceralmente italiana, è impossibile non vedere entrambe in finale”. Altre performance e poi tocca a Simona Ventura lanciarsi in un intervento spezza gambe: “Chiudo gli occhi come se le ascoltassi in radio. Emma ha un vocalità e un’estensione pazzesca, ma Carmen la riconoscerei tra mille”.

Finite le esibizioni, la Queen manda l’RVM con i vip che sostengono l’una o l’altra, così per “Amici” sono passati più volti noti che allievi in 17 anni. Poiché la sfida era fasulla, infiocchettata per allungare il brodo una settimana fa (cercando di battere “Ballando con le Stelle”) e alzare gli ascolti, restano entrambe. La De Filippi si giustifica: “Giuro, è vero. Non ho imbrogliato. Do i voti a Biondo che è il notaio ufficiale”. Un messaggio subliminale: fa tutto tranne cantare. Soprattutto senza auto-tune.

“Emma vola alto”

La Sanguinaria se la prende scialla perché su RaiUno la “non rivale” Milly Carlucci è rimasta a casa. Manda la pubblicità e dedica ben 40 minuti a uno dei suoi momenti preferiti: Hunziker, Belen, I Volo e Luca Argentero devono cantare in playback alcuni grandi successi musicali. Con una punta di imbarazzante sadismo Belen interpreta “Amami” di Emma. La cantante è cristallizzata in un sorriso: “Maria, la tocchi sempre piano per questo sei una gran figa”. Belen prova a far la spiritosa ma è disastrosa. Ci pensa l’autoironica Marrone a salvare lo sketch di cattivo gusto: “Io non cammino così da figa, mi ha migliorato molto, grazie”.

Non paga, Maria fa ripetere la prova ed Emma imita Virginia Raffaele che imita Belen piegando indietro la schiena fino a sfiorare il pavimento. Emma ingoia il rospo con nonchalance, canta, balla e sta al gioco ma niente abbracci con l’ex del suo ex Stefano De Martino (presente dietro le quinte dove c’è pure Giovanni Ciacci).

“Le regole che non ti ho detto (perché le ho scritte ora)”

Maria legge un comunicato della produzione (cioè suo): “Dati i pochi concorrenti la 1° fase è sospesa, tutti si possono esibire”. Dunque, sabato scorso per battere “Ballando con le Stelle” ha fatto un’ingiusta strage di talenti, stasera orfana del dancing show conduce senza ansia da prestazione. La prima sfida è vinta da una strepitosa Lauren su Biondo. Come asfalta Arisa nessuno mai: “Ti preferisco nelle tue cose” dice al cantante.

“Einar, i peluche e la bruschetta”

Maria ravana nelle dolcissime lettere che Einar scrive alla fidanzata Valentina e legge pure quelle di lei a lui: “Il venerdì non mangio più la bruschetta nel nostro posticino”. Puntuale arriva Valentina e il bacio profuma di fiaba come solo quelli dei giovanissimi sanno essere. Si torna alle esibizioni e la Parisi fa la fan scatenata di Irama: “bravo, bravoooo” sotto gli occhi della compostissima svizzera Michelle. Poi Biondo ci delizia con “l’ex che chiama da settembre e lui che imperterrito risponde”. Sarà per questo che perde la sfida con Einar. A seguire cantano Emma e Carmen. MDF va come un treno, non vede l’ora di levarsi dai piedi questa puntata interlocutoria: “Scusate se non vi faccio parlare, ma voglio andare il più veloce possibile” (c'è l'Eurovision con Ermal Meta e Fabrizio Moro, nda). La sfida a squadre, vinta dai Blu, finisce alle 23.18 (praticamente un’apericena per gli orari a cui ci ha abituato la De Filippi) e l’outsider Lauren intona “Alba chiara”. Parte lo sberleffo dei social: “E’ comunque più intonata di Biondo”.

“Terza fase ed eliminazione”

Carmen e Lauren sono i due talenti che accedono all’ultima parte. Prima di decretare il vincitore c’è l’abituale appuntamento con la danza patrimonio di tutta l’umanità. Per la cronaca: Paddy e Nico, ovvero la “vecchia che balla” e il suo maestro, sono ancora tra noi. Carmen vince la sesta puntata di “Amici17” ma non può salvare nessuno. Il direttore artistico Luca Tommassini promuove Emma. Ma che fortunata coincidenza: le due quasi finte eliminate passano subito alla prossima puntata. I giudici dicono sì a Biondo, Einar, Irama e quando già si assaporava il tepore del lettuccio, Maria annuncia la sfida per decretare il vincitore della categoria ballo. Oh perbacco! Così? Con tre settimane d’anticipo? Scherzetto.

“The winner is…”

La De Filippi mostra la coppa e l’assegno da 50 mila euro ed è giustamente orgogliosa di entrambi: “Per voi la porta di questo programma è sempre aperta”. Le esibizioni di Lauren e Bryan sono pulite, poetiche e coinvolgenti.

“Poraccitudine has no limits”

Ad “Amici17” esiste il regolamento secondo Rudy Zerbi: dopo aver proposto l’eliminazione farlocca di Carmen e Emma, stasera si prende gli strali del pubblico perché dopo il voto dei maestri di ballo (5 per Lauren e 2 per Bryan) dà il via alla pagliacciata: “Scusa Maria, la decisione è importante e quindi propongo una settimana di tempo per valutare bene”.

Scontato, come il paparazzo a mano di Belen, che i maestri di canto concordino con la proposta di Zerbi. In verità, due finte eliminazioni in due settimane sono una fastidiosa presa per le mele. E non ci consola vedere The Queen in ginocchio per la prima volta in vita sua: “Geppy ti chiedo scusa, non ho fatto in tempo a farti intervenire”. “Non ti preoccupare ti racconto le battute a cena”. La De Filippi si è tenuta le cartucce pesanti per sabato prossimo. Ecco perché la chiamano “la Sanguinaria”.