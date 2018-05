Benedetta Parodi silurata dalla Rai non molla la tv

Cristina resta, Benedetta va via (nonostante il contratto biennale). Il flop delle sorelle Parodi a Domenica In non ha permesso alla "chef "di casa di vincere la sfida conquistando il pubblico di Raiuno e, quindi, di restare ancora. Per questo motivo la più piccola alla fine ha risolto l'accordo col Servizio Pubblico in maniera consensuale per tornare su Real Time a "Bake Off Italia", il cooking-show di successo inaugurato proprio da lei nel 2013

It's me! @falconeriofficial ❤ Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: Mag 9, 2018 at 12:53 PDT

Dall'inizio della stagione lo share più basso di Domenica In rispetto alla concorrenza ha messo a dura prova la coppia Benedetta-Cristina fino a confinare l'esperta di cucina in un angolino del contenitore domenicale di Raiuno. Adesso, dopo il clamoroso flop, è ufficiale: Benedetta Parodi non è stata confermata alla guida del programma per l’edizione 2018/2019 che, invece vedrà impegnata la sorella Cristina nella seconda parte e Mara Venier (dopo l'exploit da opinionista dell'Isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5) nella prima. La piccola di casa Parodi, nuovo look e sorriso smagliante torna nel gruppo Discovery e su Instagram pubblica le foto delle registrazioni della sesta stagione del cooking-show "Bake Off Italia".