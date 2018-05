Il maestro del rap Noyz Narcos stabile nella top 5 dei dischi più venduti in classifica FIMI partirà con il tour nazionale il prossimo 27 maggio e sarà a Roma il 16 giugno a Roma a Villa Ada. Un lungo tour nelle principali città italiane che lo vedranno protagonista per tutta l'estate!

Durante l’”Enemy tour 2018”, il rapper proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal nuovo album d’inediti Enemy (Thaurus/Universal), senza dimenticare inoltre i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio della sua carriera, consacrandolo come idolo rap tra i più apprezzati di sempre. Grazie ad un flow unico e contraddistinto da uno stile inimitabile, Noyz Narcos, in questa nuova dimensione live, sarà pronto a far scatenare il grande pubblico.