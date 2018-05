Al Trono Over la sceneggiata di Sossio e lo show di Giorgio Manetti

Sossio Aruta non dà l’esclusiva a Ursula Bennardo, mentre Giorgio Manetti snobba Dinny. Entrambi i cavalieri del Trono Over di “Uomini e Donne” sono più interessati a litigare con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Fra te e me c’è un abisso” dice Giorgio e Gianni: “Ti credi sto c***o”. Poi Chiara, ex di Sossio, punzecchia Ursula: “Gallina morta”.

“L’abisso”

La puntata si apre con Gianni Sperti in modalità “abbrustolisci il gabbiano”: “E’ stato il suo compleanno e guarda caso c’era Anna. Come sta? E poi mi è sembrato molto nervoso con Gemma, forse è arrabbiato perché lei ha trovato un altro più giovane”. Giorgio è chiamato al centro studio: “Non voglio prendere troppo tempo” e infatti Maria gli concede il minimo sindacale. Si accomoda la 40enne Paola: “Non siamo usciti, ci siamo sentiti solo al telefono. Mi piace, è spontaneo, sincero sia nel bene sia nel male però mi blocca l’età, è molto più grande di me e questa è una remora”. Il riferimento alla vecchiaia non fa piacere al Manetti: “Per fortuna non ha detto che sono anziano. Comunque mi è scattato qualcosa perché mi ha detto che condivide quello che dico in trasmissione (praticamente è l’unica, nda), sì c’è una differenza d’età importante, ma adesso ci stiamo solo conoscendo”. Giorgio è uscito con Dinny (non ce ne voglia ma ricorda il nome di un formaggino), parte la clip dell’esterna, ma la Queen già sa tutto: “Vuoi continuare a conoscerlo?”, Dinny: “E’ stata una bella serata, c’era il sole (di notte?!), voglio continuare” e quello: “Mi prendo un’altra settimana”. Era chiaro fin dall’RVM che le avrebbe dato il benservito. La dama non ci sta: “No, questo non fa parte del mio modo d’essere. Non aspetto”. Gianni Sperti applaude e commenta: “Oh, una donna con dignità che non aspetta i tuoi comodi, sei sempre tu quello che deve decidere” e Manetti furioso: “Sai quanti Gianni Sperti ci vogliono per arrivare alla dignità di Giorgio?”. “Ecco hai dimostrato quello che dico, ti credi sto c***o”. Lo studio ride e il gabbiano affranto: “Beh, se vi piace quest’educazione continuate ad applaudire, significa che siete al suo livello senza educazione”, poi rivolto a Gianni: “Non si capisce perché mi offendi regolarmente, quando tra me e te c’è un abisso. Hai rotto, falla finita! Ma cosa pensi?! E’ appena andata via una coppia che per tre mesi ha fatto il tira e molla (Ida e Riccardo, nda)”. Tina però fa notare all’uccellaccio che i due litigavano sì, ma per amore. Finisce che Giorgio congeda Dinny. Di fatto aveva ragione Gianni.

Entra Roberta che ha chiamato per Manetti contento di avere un’altra chance di mettersi al centro dei riflettori. La dama resta, ma Giorgino nostro soffre per questa disaffezione del pubblico e prova a rabbonirlo: “Scusa Maria se a volte esagero, ma mi fanno perdere la pazienza, vi voglio bene in ogni caso”. Poverino, non strappa nemmeno un misero “clap, clap”.

“La sceneggiata”

Sossio Aruta è lo scapolo impenitente che non vuole appendere l’agendina al chiodo almeno quanto si ostina a dire che fa il calciatore. Con la bionda Ursula ha un gran feeling ma rischia di perderla per il richiamo del basso ventre. La De Filippi mostra l’RVM in cui l’ha raggiunto nel backstage: “Se sei innamorata me lo devi dire”. E lei: “No finché farai così”. Sossio è quasi tenero finché non se ne esce così: “Sto bene con te, ma non sono innamorato, ci sto lavorando”. Sì, avete letto bene: CI STO LAVORANDO. Il cavaliere con i chiodini ai piedi concede l’esclusiva solo in caso di amore, quello non c’è e tanti saluti. Tocca a Ursula parlare: “Ad oggi non sono innamorata, ho solo dato il giusto peso a quello che stavamo vivendo e mi sono comportata con serietà però il sentimento è andato scemando. Ti ho dato 100 e ora non me la sento più. Faccio qualche passo indietro. D’ora in poi mi sento single”. Sossio fa la solita sceneggiata, cerca di rigirare la frittata ma ha stancato perfino la Cipollari: “E’ da tempo che abbiamo capito chi sei”. Maria lo incalza: “La signora dell’altra volta si è volatilizzata dopo lo show della scorsa settimana. C’è una donna nuova che desidera conoscerti da un anno e mezzo”. Entra Nevila. Sossio, alla vista della 30enne di origine albanese, strabuzza gli occhi azzurri e spalanca la dentiera bianca. Non sta più nei pantaloni… pardon nella pelle. E Gianni: “Come fosse entrata una torta con le ciliegine sopra”. Nevila si ferma e balla con il suo bello. Quando sembra finire a tarallucci e vino, scoppia un litigio per colpa di Chiara, l’ex per una notte. Sossio rivela che lo ha cercato ancora, la mora dice che lo ha fatto solo per invogliarlo a lasciare la trasmissione, Ursula ride: “Con che coraggio parla questa”. L’uomo: “Chiara cancella il mio numero” e la dama: “Maria passa oltre. Vai via Sossio, mi irriti, mi fate venire mal di testa te e questa gallina morta”, ma la bionda Ursula le dà della poco di buono: “Già io sono morta perché seria, lei invece è molto viva a giudicare dai suoi comportamenti con gli uomini. Ho percepito che donna fosse fin dal primo giorno. Se passi una notte con chi non conosci ti devi aspettare che non ti chiami più il giorno dopo”.