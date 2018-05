Trono Over, Ida e Riccardo: è amore. Gemma e Giorgio: è finita

Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri finalmente coppia. Al Trono Over di “Uomini e Donne”, i nuovi Gemma e Giorgio escono mano nella mano dal programma di Maria De Filippi. Intanto procede a gonfie vele la love story tra Gemma Galgani e l’ex spogliarellista Marco.



“Profumo di mare”

Gemma Galgani e il di molto più giovane Marco hanno trascorso un weekend a Cecina: sole, mare e fiori di plastica in testa. C’è anche una gita a cavallo con tanto di stivaloni e “bang, bang”. La dama di Torino è lusingata per le attenzioni e le prove d’amore del toscano che ha più volte tenuto testa allo scetticismo e alle frecciatine di Tina Cipollari: “Bella la pensione dove ti ha messo”. L’opinionista non crede che Marco sia davvero interessato alla dama: troppa la differenza d’età, troppo veloce l’innamoramento dell’uomo. Tina vuole sapere se hanno consumato e Gemma: “Lui è molto passionale, è salito in camera da letto, ci sono stati baci molto intensi. Avrebbe voluto che succedesse ma ho preferito aspettare per far sì che ci fosse anche del sentimento”. Marco è passato da scapolo impenitente a fedele seguace di Gemma (l’ha ammirata per due anni dal salotto del tinello e alla fine è riuscito a mettere piede in studio). Ha anche deciso di presentarla, in qualità di fidanzatina, a mammà e al cane. “Da parte mia c’è un forte sentimento e sicuramente molta attrazione fisica” sottolinea ripetutamente Marco e Tina: “E allora ti è andata male l’ultima volta, in genere lei è più veloce…”. Maria De Filippi invita la Cipollari a trovare sinonimi sessuali meno espliciti e poi testa Marco: “Tina ritiene che tu non possa trovarla desiderabile” e quello: “Se ci fossero state le telecamere dentro e non fuori ve ne sareste accorti”. L’affascinante Gemma ha un solo chiodo fisso: Giorgio Manetti. Vuole rispondere alla battuta “è un’abile giocatrice” e al bacio dato al Maurizio Costanzo “solo perché richiesto dal pubblico”. Parte il solito siparietto: la torinese che urla contro Giorgio rinfacciandosi anche la penna rubata all’asilo e il corteggiatore di turno a reggere il moccolo. “Tu giochi d’anticipo, fai le cose per piacere alle persone” dice la dama e il gabbiano: “Però tu mi hai baciato con passione, mi viene il dubbio di piacerti ancora”, “No, il discorso è definitivamente chiuso”. Ma Tina: “Altro che chiuso Giorgio! Se domani fai uno schiocco di dita, viene di corsa. Di Marco non gli importa più niente”. Il cavaliere ci rimane male e la bacchetta: “Preferirei che risolveste le vostre questioni in privato anche per rispetto verso di me”. L’esuberante opinionista ribadisce che l’uomo è falso, che non è veramente interessato e il tempo le darà ragione. Gianni Sperti è in dubbio. Gemma e Marco vivono la loro favola. Fino al ritorno del gabbiano. Che pare essere prossimo.



“Era ora!”

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, la versione giovanile di Gemma e Giorgio, hanno attraversato venti volte la crisi del settimo anno nonostante si conoscano da tre mesi. La bella dama: “Maria, è un tira e molla continuo”. Il dilf entra in studio e ricominciano a girare intorno ai messaggi di Valentina, a quelli di Sossio, e poi Donatella. Tina crede ai sentimenti di Riccardo esattamente come crede a quelli di Marco: zero. Angelo, cavaliere del parterre che ha provato a intromettersi nel rapporto, sbotta: “Riccardo, se tu hai tutte queste pretese perché non te la prendi e te la porti via? Tu pretendi e non dai…lei uscirebbe adesso da qui con te!”. L’innamorata Ida annuisce e finalmente scatta la molla: Riccardo si alza, la tira a sé e la bacia con impeto. “Maria, basta” afferma il cavaliere e la De Filippi: “ok, ora balli e poi ci salutiamo”. Dolcissimo il saluto di Ida: “Ringrazio davvero tanto la redazione, mi hanno fatto sentire in famiglia. Siete stati la mia seconda famiglia”. Felicità a metà: “Non salutare tanto che tra una settimana, dieci giorni al massimo sarai di nuovo qua” è la funesta previsione di Tina Cipollari.